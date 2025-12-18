Награждены сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева награждены медалью "Терегги".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 90-летия Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева постановляю:

За заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева:

Джавад-заде Мир-Риада Мир-Мамед оглу

Эйвазова Тайяра Гашим оглу

Эфендиева Акифа Захид оглу

Мейбалиева Мамедали Талят оглу

Мамедову Наилю Юсиф гызы

Мирза-заде Валеха Агасафа оглу", - говорится в документе.