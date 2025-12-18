Награждены сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева награждены медалью "Терегги".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 90-летия Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева постановляю:
За заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева:
Джавад-заде Мир-Риада Мир-Мамед оглу
Эйвазова Тайяра Гашим оглу
Эфендиева Акифа Захид оглу
Мейбалиева Мамедали Талят оглу
Мамедову Наилю Юсиф гызы
Мирза-заде Валеха Агасафа оглу", - говорится в документе.