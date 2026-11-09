Доходы иранского банка Mellat за семь месяцев выросли на 55%

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) доходы иранского банка Mellat по пяти направлениям деятельности увеличились на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

Согласно информации банка Mellat, за семь месяцев доходы по пяти направлениям - кредитование, депозиты, долговые ценные бумаги, инвестиции и комиссионные поступления - составили 2,92 квадриллиона риалов (около 1,55 миллиарда долларов США).

При этом банк Mellat прогнозировал, что доходы по указанным направлениям за семь месяцев составят 1,88 квадриллиона риалов (около 1 миллиарда долларов США).

В седьмом месяце иранского года (23 сентября - 22 октября 2026 года) доходы банка Mellat по пяти направлениям составили 430 триллионов риалов (около 229 миллионов долларов США). Это на 48 процентов больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (23 сентября - 22 октября 2025 года). За соответствующий период прошлого года доходы банка составили 290 триллионов риалов (около 154 миллионов долларов США).

Согласно расчетам Trend на основе данных банка Mellat, за шесть месяцев (21 марта - 22 сентября 2026 года) доходы банка составили 2,49 квадриллиона риалов (около 1,33 миллиарда долларов США). Таким образом, за седьмой месяц доходы банка увеличились на 17 процентов по сравнению с показателем за предыдущие шесть месяцев.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие пять месяцев - из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующих месяцев григорианского календаря.