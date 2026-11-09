Экспорт Азербайджана в США увеличился на 66%

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 759,552 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета, этот показатель на 250,4 миллиона долларов США, или на 24,8 процента, ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с США составил 2,04 процента общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, США заняли 9-е место среди основных торговых партнеров страны по объему товарооборота.

В январе-сентябре 2026 года экспорт продукции из Азербайджана в США составил 80,304 миллиона долларов США. Это на 31,9 миллиона долларов США, или примерно на 66 процентов, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал из США продукцию на сумму 679,248 миллиона долларов США. Это на 282,3 миллиона долларов США, или на 29,4 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По объему импортных операций США заняли 4-е место среди торговых партнеров Азербайджана.

В целом в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 37,210 миллиарда долларов США.

Внешнеторговый оборот страны увеличился на 1,836 миллиарда долларов США, или на 5,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На экспорт пришлось 23,865 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, на импорт - 13,346 миллиарда долларов США. Таким образом, за год экспорт увеличился на 5,259 миллиарда долларов США, или на 28,3 процента, а импорт сократился на 3,423 миллиарда долларов США, или на 20,4 процента.

В результате положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана составило 10,519 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 8 миллиардов 379 миллионов долларов США, или в 5,7 раза.