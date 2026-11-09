Названы основные поставщики бензина АИ-98 в Азербайджан в январе-августе

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2026 года Азербайджан импортировал из трех стран 1 422 тонны бензина марки АИ-98 на общую сумму 1,806 миллиона долларов США.

Как показывают расчеты Trend на основе данных Государственного комитета статистики Азербайджана, за отчетный период импорт бензина АИ-98 сократился как в стоимостном, так и в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по сравнению с январем-августом 2025 года стоимость импорта снизилась на 373 тысячи долларов США, или 17,1 процента, а физический объем - на 355 тонн, или 20 процентов.

Исходя из этих показателей, за первые восемь месяцев прошлого года Азербайджан импортировал около 1 777 тонн бензина АИ-98 на сумму 2,179 миллиона долларов США.

Из каких стран Азербайджан импортировал бензин АИ-98?

В январе-августе 2026 года основными поставщиками бензина марки АИ-98 в Азербайджан стали Румыния, Россия и Беларусь.

Крупнейшим поставщиком оказалась Румыния. За отчетный период из этой страны было импортировано 544,89 тонны бензина на сумму 694,61 тысячи долларов США. Таким образом, на Румынию пришлось около 38,3 процента общего объема импорта и 38,5 процента его стоимости.

Второе место заняла Россия. За восемь месяцев из этой страны было импортировано 460,31 тонны бензина АИ-98 стоимостью 564,34 тысячи долларов США. Доля России составила около 32,4 процента общего объема импорта и 31,2 процента его стоимости.

На третьем месте оказалась Беларусь с объемом поставок 416,95 тонны. Стоимость импортированной продукции составила 546,87 тысячи долларов США. На эту страну пришлось около 29,3 процента общего объема импорта и 30,3 процента его стоимости.

Таким образом, в январе-августе 2026 года импорт бензина АИ-98 в Азербайджан практически равномерно распределился между тремя странами. При этом Румыния стала крупнейшим поставщиком как по физическому объему, так и по стоимости продукции.

Импорт бензина АИ-98 в Азербайджан по странам за январь-август 2026 года

Страна Количество (тонн) Стоимость (тысяч долларов США) Беларусь 416,95 546,87 Россия 460,31 564,34 Румыния 544,89 694,61 Всего 1 422,15 1 805,82

Напомним, что бензин АИ-98 - это высокооктановое моторное топливо с октановым числом не ниже 98. Содержание свинца в нем не превышает 0,013 грамма на литр.