Узбекистан и Индия нацелены на укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Индия обсудили расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и политического диалога в рамках усилий по дальнейшему развитию многопланового стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана по итогам встречи первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Бахромжона Алоева с послом Индии в Узбекистане Смитой Пант. Стороны рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия в ключевых сферах.

В ходе переговоров основное внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, развитию культурных и гуманитарных связей, а также координации позиций по вопросам международной повестки, представляющим взаимный интерес.

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового партнерства между Узбекистаном и Индией», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам активизации политического диалога и продвижения практического сотрудничества по широкому кругу приоритетных направлений.

«Обсуждались вопросы активизации политического диалога, дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной повестки», — отметили в МИД.

Встреча отражает устойчивую положительную динамику узбекско-индийских отношений, которые в последние годы значительно активизировались на фоне стремления обеих стран к более тесной экономической интеграции и расширению дипломатического взаимодействия. Индия становится все более значимым партнером Узбекистана в таких отраслях, как фармацевтика, информационные технологии, образование, здравоохранение, возобновляемая энергетика и промышленное производство.

Инвестиционное сотрудничество также превратилось в одно из ключевых направлений двусторонних отношений. Правительства двух стран поощряют более активное участие индийского бизнеса в программах модернизации экономики и промышленного развития Узбекистана. Кроме того, предпринимаются усилия по укреплению коммерческих связей посредством расширения деловых контактов и создания новых возможностей для взаимодействия частного сектора.

Помимо экономического сотрудничества, Ташкент и Нью-Дели продолжают углублять политические консультации и координировать подходы по региональным и международным вопросам в рамках регулярных дипломатических контактов. Важной составляющей двусторонних отношений остаются также культурные и образовательные обмены, способствующие укреплению гуманитарных связей между народами двух стран.

«Встреча подтвердила приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению сотрудничества по приоритетным направлениям и поддержанию активного политического диалога», — подчеркнули в министерстве.

Последние переговоры также отражают более широкую внешнеполитическую стратегию Узбекистана, направленную на диверсификацию международных партнерств и укрепление сотрудничества с ведущими экономиками Азии посредством расширения торговли, инвестиционного взаимодействия и дипломатических контактов.