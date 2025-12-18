6 шагов жизни Тараны Мурадовой – интервью на основе танцевальных движений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юбилейный год прославленной танцовщицы, хореографа, проректора по международным связям Бакинской хореографической академии, доцента кафедры народных и современных танцев, президента Азербайджанского танцевального союза, народной артистки Тараны Мурадовой отмечен рядом значимых событий, среди которых крупный международный фестиваль - Azerbaijan Dance Festival и торжественный вечер во Дворце Гейдара Алиева. 60 лет! Именно этой дате Trend Life посвятил интервью с Тараной Мурадовой, сделав символический и образный акцент на 6 танцевальных движениях – шагах жизни...

В хореографии "па" - базовый элемент танца, осознанное движение, имеющее форму, ритм и выразительность. Слово происходит от французского pas - шаг. Образно, это минимальная "единица" танцевального движения, из которой складывается хореография. Каким было первое "па" в жизни Тараны Мурадовой?

"С самого детства мама водила меня в театр оперы и балета, и именно там зародилась моя любовь к хореографическому искусству. С тех пор, когда передо мной вставал выбор - пойти на спектакль или на любое другое культурное мероприятие - я всегда выбирала балет. Для меня это был не просто театр, это был мир, в котором я ощущала себя живой, свободной и счастливой.

Каждый праздник дома я превращала в своё маленькое представление. Из тюлей, юбочек, занавесок, рюш и кружев я создавала наряды, а сама, будучи совсем маленькой, объявляла: «Выступает народная артистка республики Тарана Мурадова». Я танцевала для родителей, дядей, тёть на 8 Марта, Новый год, Новруз и другие праздники, придумывая свои номера сама. Всё, что я видела на большой сцене театра, я пыталась копировать - детская имитация казалась смешной, но в этом маленьком мире я уже жила искусством, чувствовала его дыхание, его магию.

И удивительно, но всё, о чём я мечтала, всё, что произносила вслух, сбывалось. Я говорила себе, что стану народной артисткой - и так и произошло, минуя звание заслуженной. Я говорила, что выйду замуж за человека старше меня - и это сбылось. Я мечтала танцевать на великих сценах мира - и моя мечта осуществилась. Я обещала маме и папе, что буду самой известной и буду представлять свою страну на высочайшем уровне - и это тоже сбылось.

Но самое главное - в моей жизни были кумиры, и Бог так устроил, что я встретилась с ними, делила с ними сцену, училась у них и вдохновлялась их мастерством. Эти встречи стали для меня подтверждением того, что мечты, рожденные в сердце ребёнка, могут стать реальностью, если жить с любовью к искусству и верой в себя".

Azərbaycan yerişi (Азербайджан йериши) - это буква "А" в национальной хореографии, походка в танце, отражающая самобытный колорит, уверенность и гордость танцовщика. Напоминает плавное, торжественное шествие, но с лёгкой игривой ноткой, если это женский танец. Образно говоря, это как гордая походка по своей земле, уважая её и показывая силу духа. Это выход на сцену.

"Мой первый шаг на большую сцену состоялся в 1983 году, когда я выступала в составе выпускников Бакинской школы хореографии. Это был мой дебют на главной сцене страны - во Дворце Республики, который сегодня известен как Дворец Гейдара Алиева. Я до сих пор помню, как в тот момент мое сердце билось быстрее, а каждый вдох казался наполненным волшебством. Это был незабываемый момент жизни, полный восторга, волнения и ощущения взлёта - когда понимаешь, что начинаешь свой путь в большом искусстве.

Я танцевала сольный номер, и когда смотрела на яркий свет софитов, на ряды зрителей, я впервые ощутила полное слияние с музыкой, сценой и публикой. Внутри меня разливалось чувство счастья, такого чистого и яркого, что я невольно прошептала себе: "Господи, какая я счастливая!".

В тот вечер я исполнила много танцевальных номеров, но моим первым сольным выступлением на большой сцене стал бурятский танец. Этот вечер стал для меня символом начала пути в профессиональной хореографии, тем волшебным мгновением, которое навсегда оставило след в сердце и подарило веру в свои силы и талант. С тех пор каждая сцена, каждый новый номер для меня - это продолжение того первого чувства восторга, стремление делиться искусством и показывать красоту танца всему миру".

Süzmə (сюзмэ) - означает плавное, скользящее движение, мягкий переход корпуса и рук, "перетекание" из одного положения в другое без резких акцентов. Образно, это когда движение "льётся", как вода, создавая ощущение текучести и изящества.

"На сценах мира я всегда представляла азербайджанскую женщину - нежную, изящную, но одновременно сильную и уверенную в себе, женщину с большим внутренним достоинством и гордостью, которая ценит себя и уважает других. В каждом моём движении, каждом жесте, каждом взгляде я старалась воплотить тонкую гармонию грации и силы, мягкости и решимости, изысканности и искренности, которые так присущи нашей культуре. Для меня – это не просто сценическая роль, а живая поэзия, живой символ народа и его истории. Я стремилась показать, что азербайджанская женщина умеет быть одновременно легкой, как дуновение ветра, и величественной, как горы нашей родины, умеет завораживать своим обаянием, но при этом оставаться независимой и мудрой. Когда я выходила на сцену, я не просто танцевала, а рассказывала миру историю своей страны через женскую красоту, грацию и силу духа. Я хотела, чтобы каждый зритель почувствовал богатство нашей культуры, глубину наших традиций и уникальность женского образа, который передавался из поколения в поколение и сохраняет свою ценность и сегодня".

Naz eləmə (наз элямя) - передает кокетство, игривость и изящество, требующее от танцовщицы утончённости, порывистости и особой выразительности. Выполняется мягкими жестами, плавными поворотами корпуса и акцентом на мимику и пластику рук.

"В творчестве всегда важно сохранять тонкий баланс между женственностью, грацией и художественным мастерством, чтобы каждое движение, каждый взгляд и жест были наполнены смыслом и выразительностью. Кокетство в этом контексте превращается не в пустой декор, а в естественную, живую часть хореографии, которая раскрывает характер, внутреннюю свободу и утончённость танцовщицы.

Азербайджанские женщины с давних времён отличались своей красотой, тонкой, мягкой, уважительной грацией, которая проявляется в отношении к себе, к окружающим и к жизни в целом. Эта красота - внутренняя, духовная, она не требует громких слов или броских жестов, но способна завораживать своей естественностью и гармонией.

И, бесспорно, когда мне воздавали почести на сценах мира, я всегда позволяла себе лёгкое кокетство - как игру с публикой, тонкий танцевальный диалог, который подчёркивает женственность и живость характера. Но при этом я неизменно держала голову высоко, с гордостью осознавая, что представляю весь азербайджанский танец, его традиции, культуру и дух страны. И каждое появление на сцене для меня становилось возможностью соединить красоту, мастерство и культурное наследие, показать миру уникальность азербайджанской женщины: её грацию, мудрость и силу, её обаяние и гордость одновременно".

Şənə (шэне) - это сочетание жизнерадостного, лёгкого движения с динамикой вращения или поворота, создающее эффект игривости и энергии. Динамичное и лёгкое, часто с подпрыгиваниями или плавными раскачиваниями. Образно, это как вихрь вращения, передающий ощущение энергии, игривости и открытости движения.

"В моей жизни было немало судьбоносных поворотов, и каждый из них оставлял свой след, формируя меня как личность и как артистку. Но я всегда была благодарна Всевышнему за то, что, несмотря на все испытания, препятствия и трудности, я выходила из них с достоинством, с опытом и с победой над собой.

Бывали моменты, когда мне казалось, что путь закрыт. Например, когда мне предстояло выехать за рубеж, но меня сняли из списка - тогда это казалось потерей, обидой, разочарованием. Было и такое, что меня глубоко обидели, и я хотела уйти со сцены, разочаровавшись в людях и обстоятельствах. Но на моём пути встречались добрые и мудрые люди, которые сказали: "Нет, ты нужна сцене, твой талант не должен пропадать". Эти слова стали для меня опорой, позволили найти силы идти дальше и не терять веру в себя.

Каждые пять лет в моей жизни случались переломные моменты, и каждый раз они учили меня одному: нужно подниматься, смотреть вперед и говорить себе: "Ты сильная, ты справишься, вперед!". В жизни встречались и тёмные дни, и светлые — моменты разочарования и боли, моменты радости и триумфа. Судьба испытывала меня, бросала в разные стороны, проверяя на прочность, но каждый раз я становилась сильнее. Тарана, которая пришла в 18 лет в ансамбль танца, и Тарана сегодняшняя - это совершенно разные люди, и разница не только в опыте или умениях, но и во внутренней зрелости, уверенности и понимании своего пути.

И я поняла: чем ближе человек к Богу, чем чище его сердце и чем искреннее его стремление к истине, тем он счастливее, тем легче находить силы идти дальше, прощать, любить и творить. Мои взлёты и падения, испытания и победы - всё это стало частью меня, частью пути, который я принимаю с благодарностью и любовью, ведь именно он сформировал моё сердце, мою душу и моё искусство.

Поклон - это не просто жест, а завершающий или выразительный элемент танца, который несёт в себе эмоциональный и культурный смысл. Образно говоря, это язык благодарности и почтения, который завершает танец и оставляет у зрителя чувство гармонии и красоты. Он похож на заключительную ноту музыки, подчёркивающую эмоциональный финал и оставляющую впечатление.

"Поклон перед зрителем – это выражение признательности за его внимание, аплодисменты и за ту энергию, которую он дарит артисту. Поклон - это также дань творчеству, музыке, сцене и самому искусству, которое наполняет мою жизнь смыслом и радостью. Своими успехами, всем, чего я достигла, я обязана, прежде всего, родителям, которые вложили в меня любовь, воспитание и веру в мои силы; моим учителям, которые учили, направляли и вдохновляли; моим друзьям и близким, которые поддерживали во всех жизненных и творческих испытаниях. Но главная благодарность - Всевышнему Богу, который ведёт, поддерживает и открывает пути в самые трудные моменты. Я никогда не склоняла голову перед кем-либо из людей просто ради внешнего признания или уважения. Моя жизнь была прожита честно, достойно и с полной отдачей, и я горжусь тем, что могу смотреть на свой путь без сожалений. Склоняю голову только перед семьёй и перед Богом, потому что именно перед ними моя истинная признательность, любовь и уважение - за силу, мудрость и возможность быть собой, творить и радовать людей своим искусством".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!