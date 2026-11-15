В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигла 27 м/с

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане по состоянию на 18:00 15 ноября.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно информации, на большей части территории страны наблюдается ветреная погода.

Так, максимальная скорость северо-западного ветра достигает 27 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с — в Агстафе, 20 м/с — в Нафталане, Товузе и Нефтчале, 19 м/с — в Мингячевире и Геранбое, 18 м/с — в Дашкесане, 17 м/с — в Шабране, 16 м/с — в Гобустане и Шамахы, 15 м/с — в Шеки.