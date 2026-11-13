Узбекистан может стать крупным торгово-логистическим центром ЦА – МВФ

БАКУ /Trend/ – Узбекистан благодаря своему географическому положению и углублению экономических связей с соседними странами может стать важным торгово-логистическим центром Центральной Азии, способствуя расширению региональной торговли и привлечению инвестиций.

Об этом в пятницу заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане Коба Гвенетадзе в ходе круглого стола, посвященного региональному экономическому обзору МВФ по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

По его словам, Узбекистан расположен в центре Центральной Азии и граничит со всеми странами региона, что создает благоприятные условия для углубления региональной интеграции и развития торговых связей между Азией и Европой.

"Узбекистан имеет выгодное географическое положение, чтобы воспользоваться преимуществами более глубокой региональной интеграции и стать важным торгово-логистическим центром, связывающим Азию и Европу", - отметил Гвенетадзе.

Он подчеркнул, что экономический рост Узбекистана и укрепление его связей с соседними государствами могут оказать положительное влияние на весь регион за счет расширения торговли, привлечения инвестиций и увеличения рыночных возможностей.

В качестве примера он привел проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который, по его словам, демонстрирует, как развитие транспортной связанности открывает новые торговые маршруты и укрепляет связи Центральной Азии с крупными мировыми рынками.

"Речь идет не только о транзите. Развитие транспортной связанности может снизить торговые издержки, привлечь инвестиции и расширить рынки для всех стран, участвующих в интеграционных процессах и стремящихся к более тесным связям", - сказал представитель МВФ.