В Карабахе построят новые школы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Кяльбаджаре, Ханкенди и Ходжавенде, планируется строительство новых образовательных учреждений.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кенан Керимзаде на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса, посвященном обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что школа в Зангилане имеет особое значение как образовательный комплекс нового формата, объединяющий несколько ступеней образования.

"В 2027 году также предусмотрено объединение нескольких ступеней профессионального образования в одном здании Кяльбаджарского комплекса профессионального образования.

В Карабахском университете в настоящее время обучаются 3 324 студента на девяти факультетах, работают 548 сотрудников. В 2027 году планируется открытие здания инженерного факультета университета. Кроме того, при участии Президента страны был заложен фундамент Библиотечно-инновационного центра", - отметил он.

По словам замминистра, по итогам приемной кампании этого года Карабахский университет выбрали более 1 200 абитуриентов. Более 50 процентов из них набрали свыше 500 баллов на вступительных экзаменах.