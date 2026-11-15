В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях приняли участие юные гимнастки, представляющие лянкяранское, ширванское, масаллинское и сабирабадское отделения клуба «Оджаг Спорт». В первенстве участвовали спортсменки 2014–2020 годов рождения, которые в соответствии со своими возрастными категориями выступали в программах без предмета, с обручем, мячом и булавами.

По итогам соревнований среди гимнасток 2019 года рождения первое место заняла Зейнаб Наджафли, второе — Нилай Зейналлы, третье — Нилай Алиева.

В состязаниях среди гимнасток 2020 года рождения золотую медаль завоевала Айнишан Фарзалиева, серебряную — Дениз Мамедова, бронзовую — Айла Алекберова.

В завершение первенства отличившиеся гимнастки были награждены соответствующими дипломами и медалями.

Проведение подобных соревнований имеет особое значение для повышения интереса к художественной гимнастике в регионах и дальнейшей популяризации этого вида спорта.