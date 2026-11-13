ТИФ изучает возможности инвестиций в ж/д проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан и каспийскую инфраструктуру (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан и потенциальные инвестиционные возможности на каспийском транспортном направлении входят в число региональных проектов по развитию транспортной взаимосвязанности, представляющих интерес для Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ). В частности, рассматривается возможность сотрудничества с Азербайджано-узбекской инвестиционной компанией (AUIC).

Об этом сказал генеральный директор Фонда Рамиль Бабаев в эксклюзивном интервью Trend.

Фонд также уделяет приоритетное внимание энергетике, промышленному развитию и поддержке микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках расширения своей деятельности в Узбекистане. При этом особое внимание уделяется проектам, способствующим укреплению экономических связей между государствами - членами Организации тюркских государств (ОТГ).

По словам Бабаева, эти приоритеты были рассмотрены на третьем ежегодном заседании Совета управляющих Фонда, состоявшемся 22 октября 2026 года в Ташкенте. Участники заседания определили транспортно-логистическую инфраструктуру, промышленную кооперацию, зеленую энергетику и предпринимательство в качестве ключевых направлений расширения финансирования.

Географическое положение Узбекистана делает проекты по развитию транспортной взаимосвязанности особенно важными. Страна не имеет непосредственного выхода к морю и зависит от транзитных маршрутов через соседние государства для доступа к международным рынкам. Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, Средний коридор и развивающиеся южные маршруты, как ожидается, изменят роль страны в региональной торговле и логистике.

Еще одним важным направлением потенциальных инвестиций является энергетика. Узбекистан планирует увеличить генерирующие мощности примерно на 22 гигаватта к 2030 году и довести долю возобновляемых источников энергии до более чем 50%. Для достижения этих целей потребуются инвестиции не только в производство электроэнергии, но и в ее передачу, системы накопления энергии и повышение энергоэффективности.

Фонд также видит возможности для инвестиций в обрабатывающую промышленность и предпринимательство. Промышленные товары и машиностроительная продукция уже составляют почти половину экспорта Узбекистана в страны ОТГ, тогда как малый бизнес обеспечивает более половины валового внутреннего продукта страны и около трех четвертей занятости.

Среди других направлений, обсуждавшихся во время октябрьского визита делегации Фонда в Ташкент, были цифровая инфраструктура, агробизнес, эффективное использование ресурсов, в частности водных, и государственные услуги.

Формирование портфеля проектов и партнерства

ТИФ формирует портфель потенциальных проектов в Узбекистане за счет сотрудничества с международными финансовыми институтами, национальными институтами развития и представителями частного сектора.

Во время визита в Ташкент с 20 по 23 октября делегация во главе с Бабаевым провела встречи с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского инвестиционного банка (EIB), Азербайджано-узбекской инвестиционной компании (AUIC), Vision Invest, Highland Capital, Агентства по развитию легкой промышленности и Компании по развитию предпринимательства.

Стороны рассмотрели вопросы развития инфраструктуры, транспортной и логистической отраслей, энергетики, текстильной промышленности, сельского хозяйства и государственных услуг. Целью встреч было определение потенциальных проектов, соответствующих критериям Фонда в части коммерческой состоятельности, измеримого эффекта для развития и вклада в региональную интеграцию.

Фонд уже создал первую рамочную программу софинансирования совместно с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD). Она предусматривает возможность мобилизации до 300 млн долларов для финансирования проектов развития частного сектора в пяти государствах - членах ТИФ, включая Узбекистан.

Кроме того, общий объем обязательств ТИФ по финансовым операциям с Европейским банком реконструкции и развития, Нидерландским банком развития предпринимательства (FMO), Фондом ОПЕК по международному развитию и другими институтами развития и коммерческими банками достиг 50 млн долларов.

Ожидается, что дальнейшая деятельность Фонда в Узбекистане будет преимущественно строиться на механизмах софинансирования и синдицированных сделках совместно с ведущими международными и национальными финансовыми институтами. Такой подход позволит расширить масштабы финансирования, используя экспертные знания и местные сети партнерских организаций.

ТИФ намерен привлекать дополнительный капитал

Уставный капитал Фонда составляет 600 млн долларов. Вместе с тем его цель заключается в формировании баланса и сети партнеров, которые позволят финансировать проекты на сумму, в несколько раз превышающую этот показатель.

Наряду с софинансированием и синдицированным кредитованием, ТИФ рассматривает инструменты распределения рисков, включая гарантии, механизмы первого покрытия убытков (first-loss) и портфельные механизмы. Эти инструменты позволят использовать капитал институтов развития для расширения кредитования, на которое коммерческие банки в противном случае могли бы не решиться, особенно в отношении небольших предприятий.

Фонд обсуждал эти механизмы с IFC и EIB. Сотрудничество в данной области также предусмотрено меморандумом с Узбекско-кыргызским фондом развития (UKDF).

Еще одним стратегическим приоритетом Бабаев назвал получение международного кредитного рейтинга. Это позволит ТИФ привлекать дополнительное финансирование на международных рынках и на внутренних рынках капитала государств – членов Фонда.

Фонд также видит значительный потенциал для привлечения частных инвестиций из самого региона. В 2025 году инвесторы из стран ОТГ приняли инвестиционные обязательства в отношении Узбекистана на сумму около 3,8 млрд долларов. Это открывает возможности для направления регионального капитала в структурированные инвестиционные проекты.

По словам Бабаева, эффективность деятельности Фонда следует оценивать не только по объему его собственных средств, направленных в Узбекистан, но и по объему дополнительных инвестиций, привлекать которые он помогает.

Трансграничные проекты для укрепления региональной торговли

Трансграничные инвестиции являются одним из основных направлений деятельности ТИФ. Фонд оценивает проекты с учетом их регионального значения, рассматривая, в частности, каким образом инвестиции в одном государстве могут принести пользу предприятиям и инфраструктуре других стран.

Объем торговли Узбекистана со странами ОТГ увеличился примерно с 4 млрд долларов в 2017 году до 10,8 млрд долларов в 2025 году. Тем временем грузопоток по Среднему коридору с 2021 года вырос почти в пять раз, достигнув примерно 4,5 млн тонн, а сроки транзита сократились с 18 до 15 дней.

Еще одним проектом, который, как ожидается, создаст новые возможности для региональной транспортной взаимосвязанности, является строящаяся железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

ТИФ намерен поддерживать не только основные транспортные маршруты, но и инфраструктуру и услуги, необходимые для их коммерческой эффективности. Речь идет о логистических центрах, промышленных зонах, таможенной инфраструктуре, цифровых торговых системах и надежном энергоснабжении предприятий, расположенных вдоль транспортных коридоров.

Фонд также изучает возможности поддержки региональных производственно-сбытовых цепочек, включая поставки узбекского хлопка и пряжи турецким производителям текстиля, а также трансграничные перевозки сельскохозяйственной продукции и компонентов машиностроения для их дальнейшей переработки и сборки.

Среди потенциальных инструментов финансирования - прямое кредитование, кредитные линии для банков, обслуживающих экспортеров, и инструменты торгового финансирования.

Важную роль в этом процессе должны сыграть институциональные партнерства. Меморандум, подписанный с UKDF в июле 2026 года, предусматривает совместное определение проектов, распределение рисков и поддержку расширения трансграничной деятельности бизнеса. ТИФ также провел переговоры с AUIC о возможностях сотрудничества на Каспийском направлении.

Региональный подход Фонда распространяется и на энергетическую и цифровую инфраструктуру. Такие инициативы, как Зеленый энергетический коридор, связывающий Узбекистан и Казахстан с Азербайджаном, а также Транскаспийский волоконно-оптический кабель, демонстрируют растущее значение взаимосвязанных региональных инфраструктурных проектов.

Оценка экономического эффекта инвестиций

ТИФ оценивает ожидаемый эффект каждой инвестиции еще до одобрения финансирования. Для каждой операции разрабатывается система оценки результатов, определяющая цели проекта, показатели эффективности и исходные данные для сравнения. Эти показатели включаются в финансовую документацию, отслеживаются в ходе реализации и проверяются Фондом.

Для программ финансирования через финансовые институты учитываются количество и объем кредитов, выданных соответствующим предприятиям, доля финансирования, направляемого компаниям под руководством женщин и предприятиям в сельской местности, поддержка трансграничной торговли, а также количество созданных или сохраненных рабочих мест.

Эффективность инфраструктурных проектов оценивается по таким показателям, как объем грузоперевозок, сроки транзита, генерирующие мощности и объем предотвращенных выбросов, а также занятость в период строительства и эксплуатации объектов.

В Узбекистане Фонд уделяет особое внимание участию ММСП. По словам Бабаева, в стране зарегистрировано более 1,2 млн малых предприятий, на долю которых приходится более половины ВВП и около трех четвертей занятости.

Участие таких предприятий оценивается как напрямую - через объем и количество кредитов, предоставленных партнерскими финансовыми институтами, - так и косвенно, через привлечение местного малого бизнеса в качестве поставщиков и подрядчиков в рамках крупных проектов.

Еще одним важным показателем регионального эффекта деятельности Фонда является доля его портфеля, объединяющая два или более государства - члена TIF посредством торговли, инвестиций или инфраструктурных проектов.