Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Маммадалиева завоевала бронзу на Гран-при в Загребе

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Маммадалиева стала бронзовым призёром турнира серии Гран-при, проходящего в столице Хорватии Загребе.

В соревнованиях в весовой категории до 52 кг Маммадалиева одержала победы над представительницей Хорватии Тихеей Тополовец и спортсменом из Китайского Тайбэя Пин-Сянь Цзэном, выйдя в четвертьфинал.

На этом этапе азербайджанская дзюдоистка уступила венгерке Розе Дьёртьяш и продолжила борьбу в утешительном раунде. Здесь она одолела представительницу Косово Фатьону Касапи, а в поединке за бронзовую медаль оказалась сильнее итальянки Иларии Финестроне, заняв третье место.

Ещё один представитель Азербайджана Низами Имранов, выступающий в весовой категории до 66 кг, также претендовал на медаль. Он одержал победы над французом Даки Бубу, итальянцем Маттео Пирасом и марокканцем Абдеррахманом Бушитой.

Однако в полуфинале Имранов уступил бразильцу Роналдо Лиме. Из-за травмы азербайджанский спортсмен не смог принять участие в поединке за бронзовую медаль и в итоге занял пятое место.

Двое других азербайджанских дзюдоистов завершили выступление после первых поединков. Туран Байрамов (66 кг) уступил немцу Флориану Бекери, а Мурад Мурадли (60 кг) — французу Луке Мхейдзе.

Отметим, что турнир серии Гран-при в Загребе завершится 15 ноября.