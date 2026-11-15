Азербайджан принял участие в благотворительном базаре в штаб-квартире НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире НАТО прошел очередной «Благотворительный базар НАТО». Традиционно в мероприятии приняло активное участие Представительство Азербайджанской Республики при НАТО, а также Военное представительство Вооруженных сил Азербайджана при Военном комитете НАТО.

Об этом сообщили в Представительстве Азербайджана при НАТО.

Как отмечается в сообщении, на благотворительном базаре, в котором приняли участие около 40 стран, при спонсорской поддержке «Hyatt Regency Baku» был представлен стенд с национальной продукцией Азербайджана, а также блюда национальной кухни.

Мероприятие посетили высокопоставленные представители Международного штаба НАТО и Международного военного штаба, послы и военные представители стран-союзников и государств-партнеров при Альянсе, а также другие гости.

Стенд с национальной продукцией Азербайджана и богатое разнообразие блюд национальной кухни вызвали большой интерес у посетителей.