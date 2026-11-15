Бахрейнские силы ПВО перехватили несколько целей во время атаки Ирана

БАКУ /Trend/ - Бахрейнские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку со стороны Ирана, перехватив и уничтожив несколько воздушных объектов.

Об этом сообщило Главное командование Сил обороны страны.

Согласно заявлению ведомства, средства ПВО нейтрализовали ряд иранских воздушных целей до того, как те смогли нанести удары по намеченным объектам.

Отметим, что министерство внутренних дел Бахрейна утром 15 ноября дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призвав население укрыться в безопасных местах.