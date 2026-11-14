Баку и Гянджа создают единое пространство театрального творчества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Гянджинским государственным национальным драматическим театром. Документ направлен на развитие взаимных творческих связей и партнёрских отношений между двумя театрами, говорится в сообщении пресс-службы Аздрамы.

Перед началом мероприятия представители обоих театров посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы и почтили память великого лидера.

Меморандум предусматривает развитие партнёрских отношений между театрами в соответствии с целями Концепции "Культура Азербайджана – 2040". В ходе официальной церемонии документ подписали директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и директор Гянджинского государственного национального драматического театра, заслуженный работник культуры Адaлет Гаджиев.

Было отмечено, что подписание меморандума имеет большое значение для интеграции театральной среды Баку и Гянджи, а также развития национального театрального искусства. Документ предусматривает творческий обмен между театрами, представляющими столичную и региональную культурную идентичность, обсуждение новых художественных платформ XXI века, реализацию совместных театральных проектов, организацию фестивалей, форумов и мастер-классов.

Ильхам Аскеров подчеркнул, что данный документ станет стратегическим мостом между художественными средами Баку и Гянджи. По его словам, объединение творческого потенциала двух театров откроет новые горизонты для молодого поколения.

Адaлет Гаджиев, в свою очередь, назвал налаживание сотрудничества важным событием и отметил, что это партнёрство создаст широкие возможности для развития обоих театров и расширения перспектив их деятельности.

После церемонии подписания состоялся показ спектакля "Али и Нино", поставленного режиссёром Абдуллой Эльшадлы по одноимённому роману Курбана Саида.

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