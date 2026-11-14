Сборная Азербайджана завершила групповой этап Лиги наций на первом месте

БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу провела заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

Команда под руководством Айхана Аббасова, выступающая во второй группе лиги D, встретилась на выезде с национальной сборной Лихтенштейна.

Матч завершился победой азербайджанской команды со счётом 1:0. Единственный гол встречи на 26-й минуте забил Махир Эмрели.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление в группе на первом месте, набрав 8 очков.

Отметим, что заключительный матч второй группы состоится 16 ноября. В этой встрече сборная Литвы примет на своём поле команду Лихтенштейна.