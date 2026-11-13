МВФ заявил об отсутствии необходимости в кредитной программе для Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Таджикистан не нуждается в кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ), поскольку сохраняет устойчивые позиции в сфере государственного долга и внешнего баланса.

Об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе круглого стола фонда, посвященного региональному экономическому обзору по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

По его словам, МВФ предоставляет финансирование не исходя из уровня бедности страны, а в случае возникновения проблем с платежным балансом.

"МВФ не кредитует страны просто потому, что они бедные. Причина, по которой фонд предоставляет кредиты, заключается в возникновении проблем с платежным балансом", - пояснил Кардарелли.

Он отметил, что позиции Таджикистана с точки зрения государственного долга и внешнего баланса остаются устойчивыми, поэтому страна не нуждается в кредитной программе фонда.

Кардарелли также напомнил, что несколько лет назад МВФ сотрудничал с властями Таджикистана в рамках Инструмента координации политики (Policy Coordination Instrument, PCI). Этот механизм не предусматривает предоставления финансирования и направлен на содействие в разработке устойчивой долгосрочной макроэкономической политики.

"В этом контексте мы активно взаимодействуем с Таджикистаном скорее в рамках надзорной деятельности, чем кредитования. Однако необходимости в участии фонда в качестве кредитора нет", - подчеркнул представитель МВФ.