В Иране временно закрыт ППП на границе с Ираком

БАКУ /Trend/ - С 13 ноября закрыт пограничный пункт пропуска «Сумар» в провинции Кирманшах на западе Ирана.

Согласно информации Таможенной администрации Ирана, об этом сказал инспектор таможен иранской провинции Кирманшах Дариуш Садеги.

«Пограничный пункт пропуска "Сумар" временно закрыт в связи с проведением технических и инфраструктурных работ и на основании уведомления Организации дорог и транспорта Ирана», — сообщил он.

Садеги добавил, что за последние 4 дня на пограничном пункте пропуска «Сумар» был ускорен проезд грузовых автомобилей в связи с экспортом продукции. Только 11 ноября через этот пункт проехали 750 грузовиков.

По его словам, грузоперевозки и пропуск пассажиров через другие пограничные пункты пропуска провинции Кирманшах осуществляются в обычном режиме.

Отметим, что за 6 месяцев (21 марта — 21 сентября 2026 года) через пограничный пункт пропуска «Сумар» было экспортировано 910 тысяч тонн продукции на сумму 368 миллионов долларов. Данный пограничный переход считается одним из значимых пунктов в товарообороте Ирана и Ирака.

Добавим, что иранская провинция Кирманшах имеет общую границу с Ираком протяженностью 371 километр. Через пограничные пункты пропуска этой провинции ежегодно экспортируется продукция в среднем на 3 миллиарда долларов.