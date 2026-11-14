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В Иране зафиксирован значительный рост цен на продукты питания

Иран Новость 14 ноября 2026 01:05 (UTC +04:00)
В Иране зафиксирован значительный рост цен на продукты питания
Фото: Министерство сельского хозяйства Ирана
Эльнур Багышов
Эльнур Багышов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября - 22 октября 2026 года) в Иране зафиксирован значительный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября - 22 октября 2025 года).

Согласно исследованию Trend, основанному на статистике Статистического центра Ирана, за год цены на жидкое масло выросли на 338 процентов, растительное масло - на 365 процентов, морковь - на 174 процента, а зарубежный рис - на 194 процента.

В таблице представлена динамика цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию в Иране за указанный период:

Наименование продукта Вес Цена в 7-м месяце (23 сентября – 22 октября) Процентное изменение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
Иранский рис 1 кг 2,85 доллара 72,6%
Зарубежный рис 1 кг 1,62 доллара 194%
Макароны пачка 500 г 0,28 доллара 65,4%
Баранина 1 кг 9,54 доллара 116%
Говядина 1 кг 9,74 доллара 129%
Курятина 1 кг 1,46 доллара 94,5%
Форель 1 кг 3,94 доллара 116%
Консервированный тунец банка 180 г 1,41 доллара 152%
Молоко (пастеризованное) 1 литр 0,73 доллара 149%
Яйца 1 кг 1,66 доллара 223%
Сливочное масло (пастеризованное) коробка 100 г 0,62 доллара 80%
Жидкое масло 1 бутылка 900 г 2,11 доллара 338%
Растительное масло 1 кг 2,52 доллара 365%
Персики 1 кг 1,15 доллара 58,9%
Гранат 1 кг 1,04 доллара 87,2%
Бананы 1 кг 2,11 доллара 143%
Яблоки 1 кг 0,96 доллара 63,2%
Лимон 1 кг 1,61 доллара 54,6%
Апельсины 1 кг 1,1 доллара 95,8%
Дыня 1 кг 0,37 доллара 28,5%
Арбуз 1 кг 0,17 доллара 18,7%
Фисташки 1 кг 16,6 доллара 160%
Миндаль (очищенный) 1 кг 14,7 доллара 147%
Грибы 1 кг 1,95 доллара 59,5%
Огурцы 1 кг 0,43 доллара 27,1%
Баклажаны 1 кг 0,54 доллара 149%
Помидоры 1 кг 0,35 доллара 86,8%
Картофель 1 кг 0,52 доллара 163%
Лук 1 кг 0,38 доллара 155%
Морковь 1 кг 0,5 доллара 174%
Сахар 1 кг 0,69 доллара 94,6%
Томатная паста 1 кг 1,39 доллара 135%
Томатный кетчуп 500 г 0,9 доллара 156%
Майонез 300 г 1,57 доллара 251%

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра - календарная система, по которой сейчас идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев состоят из 31 дня, следующие пять - из 30 дней, а последний месяц насчитывает 29 дней в обычные годы и 30 дней в високосные. Поэтому даты начала и окончания иранских месяцев в григорианском календаре могут приходиться на 20-23 числа.

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