В Иране зафиксирован значительный рост цен на продукты питания

БАКУ/ Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября - 22 октября 2026 года) в Иране зафиксирован значительный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября - 22 октября 2025 года).

Согласно исследованию Trend, основанному на статистике Статистического центра Ирана, за год цены на жидкое масло выросли на 338 процентов, растительное масло - на 365 процентов, морковь - на 174 процента, а зарубежный рис - на 194 процента.

В таблице представлена динамика цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию в Иране за указанный период:

Наименование продукта Вес Цена в 7-м месяце (23 сентября – 22 октября) Процентное изменение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Иранский рис 1 кг 2,85 доллара 72,6% Зарубежный рис 1 кг 1,62 доллара 194% Макароны пачка 500 г 0,28 доллара 65,4% Баранина 1 кг 9,54 доллара 116% Говядина 1 кг 9,74 доллара 129% Курятина 1 кг 1,46 доллара 94,5% Форель 1 кг 3,94 доллара 116% Консервированный тунец банка 180 г 1,41 доллара 152% Молоко (пастеризованное) 1 литр 0,73 доллара 149% Яйца 1 кг 1,66 доллара 223% Сливочное масло (пастеризованное) коробка 100 г 0,62 доллара 80% Жидкое масло 1 бутылка 900 г 2,11 доллара 338% Растительное масло 1 кг 2,52 доллара 365% Персики 1 кг 1,15 доллара 58,9% Гранат 1 кг 1,04 доллара 87,2% Бананы 1 кг 2,11 доллара 143% Яблоки 1 кг 0,96 доллара 63,2% Лимон 1 кг 1,61 доллара 54,6% Апельсины 1 кг 1,1 доллара 95,8% Дыня 1 кг 0,37 доллара 28,5% Арбуз 1 кг 0,17 доллара 18,7% Фисташки 1 кг 16,6 доллара 160% Миндаль (очищенный) 1 кг 14,7 доллара 147% Грибы 1 кг 1,95 доллара 59,5% Огурцы 1 кг 0,43 доллара 27,1% Баклажаны 1 кг 0,54 доллара 149% Помидоры 1 кг 0,35 доллара 86,8% Картофель 1 кг 0,52 доллара 163% Лук 1 кг 0,38 доллара 155% Морковь 1 кг 0,5 доллара 174% Сахар 1 кг 0,69 доллара 94,6% Томатная паста 1 кг 1,39 доллара 135% Томатный кетчуп 500 г 0,9 доллара 156% Майонез 300 г 1,57 доллара 251%

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра - календарная система, по которой сейчас идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев состоят из 31 дня, следующие пять - из 30 дней, а последний месяц насчитывает 29 дней в обычные годы и 30 дней в високосные. Поэтому даты начала и окончания иранских месяцев в григорианском календаре могут приходиться на 20-23 числа.