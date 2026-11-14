В Иране зафиксирован значительный рост цен на продукты питания

БАКУ/ Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября - 22 октября 2026 года) в Иране зафиксирован значительный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября - 22 октября 2025 года).
Согласно исследованию Trend, основанному на статистике Статистического центра Ирана, за год цены на жидкое масло выросли на 338 процентов, растительное масло - на 365 процентов, морковь - на 174 процента, а зарубежный рис - на 194 процента.
В таблице представлена динамика цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию в Иране за указанный период:
|Наименование продукта
|Вес
|Цена в 7-м месяце (23 сентября – 22 октября)
|Процентное изменение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года
|Иранский рис
|1 кг
|2,85 доллара
|72,6%
|Зарубежный рис
|1 кг
|1,62 доллара
|194%
|Макароны
|пачка 500 г
|0,28 доллара
|65,4%
|Баранина
|1 кг
|9,54 доллара
|116%
|Говядина
|1 кг
|9,74 доллара
|129%
|Курятина
|1 кг
|1,46 доллара
|94,5%
|Форель
|1 кг
|3,94 доллара
|116%
|Консервированный тунец
|банка 180 г
|1,41 доллара
|152%
|Молоко (пастеризованное)
|1 литр
|0,73 доллара
|149%
|Яйца
|1 кг
|1,66 доллара
|223%
|Сливочное масло (пастеризованное)
|коробка 100 г
|0,62 доллара
|80%
|Жидкое масло
|1 бутылка 900 г
|2,11 доллара
|338%
|Растительное масло
|1 кг
|2,52 доллара
|365%
|Персики
|1 кг
|1,15 доллара
|58,9%
|Гранат
|1 кг
|1,04 доллара
|87,2%
|Бананы
|1 кг
|2,11 доллара
|143%
|Яблоки
|1 кг
|0,96 доллара
|63,2%
|Лимон
|1 кг
|1,61 доллара
|54,6%
|Апельсины
|1 кг
|1,1 доллара
|95,8%
|Дыня
|1 кг
|0,37 доллара
|28,5%
|Арбуз
|1 кг
|0,17 доллара
|18,7%
|Фисташки
|1 кг
|16,6 доллара
|160%
|Миндаль (очищенный)
|1 кг
|14,7 доллара
|147%
|Грибы
|1 кг
|1,95 доллара
|59,5%
|Огурцы
|1 кг
|0,43 доллара
|27,1%
|Баклажаны
|1 кг
|0,54 доллара
|149%
|Помидоры
|1 кг
|0,35 доллара
|86,8%
|Картофель
|1 кг
|0,52 доллара
|163%
|Лук
|1 кг
|0,38 доллара
|155%
|Морковь
|1 кг
|0,5 доллара
|174%
|Сахар
|1 кг
|0,69 доллара
|94,6%
|Томатная паста
|1 кг
|1,39 доллара
|135%
|Томатный кетчуп
|500 г
|0,9 доллара
|156%
|Майонез
|300 г
|1,57 доллара
|251%
Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра - календарная система, по которой сейчас идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев состоят из 31 дня, следующие пять - из 30 дней, а последний месяц насчитывает 29 дней в обычные годы и 30 дней в високосные. Поэтому даты начала и окончания иранских месяцев в григорианском календаре могут приходиться на 20-23 числа.