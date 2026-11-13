В Грузии предложено запустить грузовой сервис между портом Поти и железной дорогой БТК

БАКУ /Trend/ - В Грузии предложено запустить пилотный интермодальный грузовой сервис, который соединит порт Поти с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс (БТК) для перевозки экспортных грузов в западном направлении.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном грузинской исследовательской компанией ACT LLC при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН).

Согласно исследованию, инициатива предусматривает создание небольшого интермодального терминала либо использование существующей инфраструктуры в портах Поти или Батуми, где контейнеры можно будет перегружать с судов на поезда.

Также предлагается организовать движение контейнерных поездов с грузинской экспортной продукцией по железной дороге БТК в направлении ЕС, согласовав графики железнодорожных перевозок с расписанием морских рейсов.

Ведущую роль в реализации проекта предлагается отвести компании Georgian Railway совместно с операторами портов. Координацию инициативы может осуществлять Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В исследовании отмечается, что консолидация железнодорожных перевозок может снизить расходы на транспортировку крупных партий товаров малых и средних предприятий (МСП) по отдельным маршрутам.

Кроме того, использование железнодорожного сообщения позволит задействовать альтернативный маршрут в случае перебоев в паромном или автомобильном сообщении. Предлагаемая мера также предусматривает использование имеющихся свободных мощностей железнодорожной инфраструктуры для экспортных перевозок, хотя на начальном этапе их доля может быть небольшой.