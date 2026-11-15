КСИР сообщил об атаке на американскую радиолокационную станцию в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Иранские беспилотники атаковали американскую радиолокационную станцию, расположенную на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, удар был нанесен шестью БПЛА в рамках второго этапа ответных действий на военную агрессию США.

В КСИР также отметили, что атаку осуществили подразделения Воздушно-космических сил корпуса.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько волн ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.