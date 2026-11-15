В Агстафинском районе произошел взрыв боеприпаса, есть погибший и пострадавший

БАКУ /Trend/ - 15 ноября на территории Джейранчёль Агстафинского района Азербайджана произошел взрыв боеприпаса.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, взрыв произошел в результате действий с неразорвавшимся боеприпасом со стороны Расула Шахина оглу Ибрагимова 1986 года рождения, жителя села Демирчиляр Газахского района, и Сахиба Избор оглу Амрахова 1982 года рождения, жителя села Дашсалахлы Газахского района.

Отмечается, что в результате происшествия Расул Ибрагимов скончался от полученных травм, а Сахиб Амрахов получил ранения.

По факту проводится расследование в прокуратуре Агстафинского района.

ANAMA, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к подозрительным предметам.