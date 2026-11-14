Азербайджан выделит ₼150 млн манатов на участие в международных инвестиционных фондах

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан в 2027 году планирует выделить из государственного бюджета 150 миллионов манатов на финансирование своей доли в уставном капитале международных инвестиционных фондов и фондов развития, соучредителем которых является страна. Эти средства предусмотрены в составе расходов на государственные капитальные вложения.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

В заключении отмечается, что в проекте госбюджета на 2027 год, помимо средств на финансирование проектов, включенных в государственную инвестиционную программу, предусмотрены расходы и по ряду других инвестиционных направлений. Одно из них - финансирование доли Азербайджана в уставном капитале международных инвестиционных фондов и фондов развития, соучредителем которых выступает страна.

Согласно документу, на эти цели планируется направить 150 миллионов манатов. Данная сумма включена в состав прочих расходов на государственные капитальные вложения.

В капитальных вложениях предусмотрены средства и на другие направления

Согласно данным Счетной палаты, в 2027 году наряду с финансированием международных инвестиционных фондов и фондов развития предусмотрено выделение средств на другие проекты специального назначения и экономической значимости.

Так, на проекты специального назначения планируется направить 709 миллионов манатов, на реконструкцию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева - 434 миллиона манатов, на развитие туризма - 41 миллион манатов.

Кроме того, 2 миллиарда 466 миллионов манатов предусматривается выделить на строительство, восстановление, реконструкцию и капитальный ремонт, различные виды капитальных закупок, а также другие проекты организаций, финансируемых из бюджета и получающих финансовую помощь.

Таким образом, общий объем капитальных вложений по перечисленным направлениям, помимо средств на проекты, включенные в государственную инвестиционную программу, прогнозируется на уровне 3 миллиардов 800 миллионов манатов.

В инвестиционных расходах будут преобладать инфраструктурные проекты

В заключении Счетной палаты также представлено распределение прочих расходов на государственные капитальные вложения по направлениям на 2027 год.

Согласно приведенным данным, на инфраструктурные проекты в следующем году планируется выделить 3 миллиарда 196,8 миллиона манатов, или 60,3 процента соответствующих расходов.

На финансирование социально ориентированных проектов прогнозируется направить 1 миллиард 725,4 миллиона манатов (32,6 процента), проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности - 281,4 миллиона манатов (5,1 процента), а прочих проектов - 96,4 миллиона манатов (1,8 процента).

По оценке Палаты, в следующем бюджетном году ожидается увеличение финансирования инфраструктурных и социально ориентированных проектов при сокращении расходов на прочие проекты. Таким образом, инфраструктурное направление сохранит наибольшую долю в структуре государственных капитальных вложений.

В заключении также отмечается, что, несмотря на предусмотренное в среднесрочных бюджетных прогнозах сокращение общих инвестиционных расходов, в том числе затрат на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, регулярное увеличение прочих капитальных вложений приводит к прогнозируемому росту совокупных расходов по этому направлению.

Счетная палата также обратила внимание на ограниченность информации о распределении средств между отдельными проектами. Отсутствие данных по некоторым из них затрудняет сопоставление расходов с показателями предыдущего года и проведение более детального анализа.

Таким образом, в 2027 году Азербайджан планирует направить 150 миллионов манатов на финансирование участия в международных инвестиционных фондах и фондах развития. При этом основная часть прочих государственных капитальных вложений придется на инфраструктурные и социально ориентированные проекты.