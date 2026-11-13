В провинцию Меркези в Иране привлечено $44 млн иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) в провинцию Меркези, расположенную в центральной части Ирана, привлечено иностранных инвестиций на сумму 44 миллиона долларов.

Как сообщает министерство экономики и финансов Ирана, об этом заявил генеральный директор Главного управления министерства по провинции Меркези Саид Молла Эсмаили.

"Указанные иностранные инвестиции в провинции будут направлены на реализацию 7 проектов", — сказал он.

Саид Молла Эсмаили добавил, что, кроме того, в провинцию привлечены дополнительные иностранные инвестиции на сумму 1,51 миллиона долларов.

"В настоящее время в провинции Меркези выданы разрешения на привлечение иностранных инвестиций в рамках 76 проектов. Согласно принятым решениям, будет привлечено около 864 миллионов долларов иностранных инвестиций. На сегодня в провинцию уже привлечено иностранных инвестиций на сумму 395 миллионов долларов. Это составляет около 50% от общего объема иностранных инвестиций, предусмотренных для вложения в провинцию", — отметил он.

Представитель ведомства сообщил, что указанные иностранные инвестиции будут направлены в промышленность, сельское хозяйство, энергетику, строительство и сферу услуг. Инвесторы преимущественно представляют европейские и азиатские страны, а также иранскую диаспору. Иностранные инвестиции будут направлены в основном на проекты в городах Арак, Саве, Зарандиэ, Хомейн, Делиджан и Махаллат.

Согласно подсчетам Trend на основании информации министерства экономики и финансов Ирана, на 8 заседаниях, состоявшихся с 21 марта 2026 года, по итогам рассмотрения в общей сложности 398 заявок было принято решение о привлечении в страну иностранных инвестиций на сумму 3,2 миллиарда долларов. В прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) было принято решение о привлечении в Иран иностранных инвестиций на сумму 17 миллиардов долларов.