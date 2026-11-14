ОЭС планирует провести первую международную транспортную конференцию в 2027 г. (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) планирует провести в 2027 году первую международную конференцию, посвященную финансированию транспортных коридоров и проектов организации.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь ОЭС доктор Асад Маджид Хан.

"Учитывая необходимость привлечения финансовых ресурсов для реализации принятых решений, включая запуск отдельных транспортных коридоров и цифровую трансформацию транспортного сектора, в настоящее время мы готовимся к проведению первой международной конференции по финансированию транспортных коридоров и проектов ОЭС. Мероприятие запланировано на 2027 год", - сказал он.

Хан подчеркнул, что ОЭС рассчитывает на активное участие и поддержку региональных и международных финансовых институтов, банков развития, а также соответствующих региональных комиссий и программ Организации Объединенных Наций.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью содействия экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между государствами-членами. ОЭС стала преемницей Организации регионального сотрудничества в целях развития (RCD), которая действовала с 1964 по 1979 год.

28 ноября 1992 года к организации присоединились еще семь стран: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В настоящее время ОЭС объединяет 10 государств.

14-я встреча министров транспорта государств-членов ОЭС состоялась 15 октября 2026 года в Астане. По ее итогам были приняты Стратегия ОЭС по устойчивому и жизнестойкому транспорту на 2026-2035 годы и Астанинская декларация. Документы определяют общие ориентиры дальнейшего сотрудничества и совместных усилий по развитию транспортной связанности в регионе.