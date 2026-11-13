Azericard представил новое решение на основе искусственного интеллекта и поведенческих данных (ФОТО)

Azericard представил разработанное совместно с Mastercard новое решение для скоринга на основе искусственного интеллекта и платежного поведения клиентов. Анализ платежных операций позволяет выявлять дополнительные аналитические показатели, которые помогают финансовым институтам комплексно оценивать риски.

В мероприятии приняли участие представители банковского, микрофинансового и финтех-секторов Азербайджана. Участники обсудили возможности нового решения, роль использования данных в управлении рисками и перспективы расширения доступности финансовых услуг.

Новое решение не заменяет традиционные скоринговые модели, а дополняет их показателями платежного поведения клиентов. Используя технологии искусственного интеллекта, система анализирует платежное поведение клиентов и предоставляет финансовым институтам дополнительные аналитические возможности для оценки рисков и принятия более обоснованных решений.

Генеральный директор процессингового центра Azericard Фарид Гулиев отметил: «Наша цель — превращать данные, формирующиеся в платежной экосистеме, в реальную ценность для финансового сектора. Решение, разработанное нами совместно с Mastercard, — очередной шаг в развитии передовой аналитики и технологических услуг, создающих дополнительную ценность. Мы уверены, что эта инновация поможет финансовым институтам принимать более обоснованные решения и внесет вклад в развитие финансовых услуг в нашей стране».

Генеральный директор Mastercard по Турции и Азербайджану Онур Файдаджи подчеркнул: «Все более широкое использование цифровых платежей открывает новые возможности для более глубокого понимания финансового поведения клиентов. Это инновационное решение, разработанное в сотрудничестве с Azericard, позволит финансовым институтам получать более полную аналитическую информацию, совершенствовать управление рисками и расширять доступ к финансовым услугам».

В рамках мероприятия Azericard также подписал меморандумы о сотрудничестве с Финтех-ассоциацией Азербайджана, Микрофинансовой ассоциацией Азербайджана и Rabitabank.

Меморандумы определяют рамки сотрудничества по изучению возможностей внедрения нового технологического решения, расширению партнерских связей в финансовой экосистеме и развитию финансовых услуг на основе данных.

Новое решение и партнерства свидетельствуют о том, что Azericard уделяет особое внимание развитию услуг, которые создают дополнительную ценность для финансового сектора за счет сочетания опыта компании в области платежной инфраструктуры с передовыми аналитическими технологиями.