Объем кредитования торгового сектора банками Ирана вырос на 94%

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 октября 2026 года) объем кредитов, предоставленных банками Ирана торговому сектору, увеличился на 94,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистики Центрального банка Ирана, за семь месяцев объем кредитов, предоставленных иранскими банками торговому сектору, составил 9,41 квадриллиона риалов (около 4,92 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года банки предоставили торговому сектору кредиты на сумму 4,85 квадриллиона риалов (около 2,53 миллиарда долларов).

Отмечается, что за семь месяцев на пополнение оборотного капитала торгового сектора было выделено 8,54 квадриллиона риалов (около 4,46 миллиарда долларов).

Согласно статистическим данным, за указанный период на создание предприятий и прочих объектов в торговом секторе было предоставлено около 459 триллионов риалов (около 240 миллионов долларов), а на развитие предприятий — 362 триллиона риалов (около 189 миллионов долларов).

Сообщается, что в торговом секторе на приобретение товаров личного пользования было выделено 28,2 триллиона риалов (около 14,7 миллиона долларов), на безвозмездной основе — 17,6 триллиона риалов (около 9,23 миллиона долларов), на самозанятость — 5,53 триллиона риалов (около 2,89 миллиона долларов).

Кроме того, за указанный период иранские банки предоставили кредиты на ремонтные работы в размере 417 миллиардов риалов (около 218 миллионов долларов) и на приобретение жилья — 135 миллиардов риалов (около 70,5 миллиона долларов).

Также за семь месяцев иранские банки предоставили в секторе жилищного строительства кредиты на приобретение товаров личного пользования на сумму 6,33 триллиона риалов (около 3,31 миллиона долларов), на ремонтные работы — 4,98 триллиона риалов (около 2,61 миллиона долларов), на самозанятость — 2,99 триллиона риалов (около 1,56 миллиона долларов), а на безвозмездной основе — 991 миллиард риалов (около 519 тысяч долларов).

Отметим, что за семь месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения Ирана предоставили кредиты в различных секторах на общую сумму около 71,5 квадриллиона риалов (около 37,4 миллиарда долларов). Объем выданных за этот период кредитов увеличился на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.