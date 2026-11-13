Экономики стран Кавказа и ЦА продолжают получать выгоду от проводимых структурных реформ - МВФ

БАКУ /Trend/- Экономики стран Кавказа и Центральной Азии продолжают получать выгоду от структурных реформ, что способствует сохранению устойчивых темпов экономического роста в регионе.

Об этом в пятницу заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли в ходе круглого стола, посвященного региональному экономическому обзору МВФ по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

По его словам, страны региона продолжают получать положительный эффект от реформ первого поколения, а также от ряда внешних факторов, связанных с конфликтом между Россией и Украиной.

В частности, речь идет о перенаправлении торговых потоков, увеличении финансовых поступлений и денежных переводов, а также притоке квалифицированных специалистов, особенно в Армению и Грузию.

Кардарелли отметил, что продолжающиеся структурные преобразования в сочетании с этими факторами создают благоприятные условия для развития региона. По его оценке, экономики Кавказа и Центральной Азии демонстрируют высокую устойчивость, а темпы роста остаются значительными.

Говоря о глобальных экономических перспективах, представитель МВФ отметил, что прогнозы фонда основаны на предположении о разрешении конфликта на Ближнем Востоке и нормализации ситуации с поставками нефти и газа в следующем году.

Ожидается, что в течение 2027 года торговля через Ормузский пролив будет постепенно восстанавливаться, что будет сопровождаться снижением цен на нефть и газ. При этом МВФ не прогнозирует резкого ужесточения глобальных финансовых условий: процентные ставки могут вырасти, но незначительно. Умеренный рост ожидается и в ценах на продовольствие.

Кардарелли подчеркнул, что при реализации этих предположений мировая экономика сохранит устойчивость, что окажет положительное влияние и на страны Кавказа и Центральной Азии.