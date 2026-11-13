Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,8805 маната, 1 турецкая лира — 0,0338 маната, 100 российских рублей — 2,0511 маната.
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|Курс
|USD
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|EUR
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|AUD
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|BYN
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|AED
|0,4628
|KRW
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|CZK
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|CNY
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|DKK
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|GEL
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|HKD
|0,2167
|INR
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|GBP
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|SEK
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|CHF
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|ILS
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|CAD
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|KWD
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|KZT
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|QAR
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|KGS
|0,0194
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|MDL
|0,0936
|NOK
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|UZS
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|PLN
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|RUB
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|RSD
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