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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 ноября

Азербайджан Новость 13 ноября 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,8805 маната, 1 турецкая лира — 0,0338 маната, 100 российских рублей — 2,0511 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,8805
AUD 1,1565
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1275
CZK 0,0771
CNY 0,2549
DKK 0,2516
GEL 0,6561
HKD 0,2167
INR 0,0181
GBP 2,2495
SEK 0,1697
CHF 2,0356
ILS 0,5317
CAD 1,1924
KWD 5,4586
KZT 0,3826
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5147
MDL 0,0936
NOK 0,1778
UZS 0,0142
PKR 0,6129
PLN 0,427
RON 0,3517
RUB 2,0511
RSD 0,016
SGD 1,3215
SAR 0,453
xdr 2,2937
TRY 0,0338
TMT 0,4857
UAH 0,0374
JPY 1,0631
NZD 0,9424

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