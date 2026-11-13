Экономика Кавказа и ЦА сохранит устойчивый рост - МВФ

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления экономического роста в странах Кавказа и Центральной Азии до более устойчивых уровней, соответствующих потенциальным темпам роста экономики.

Об этом в пятницу заявил заместитель директора в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

По его словам, в последние годы экономика региона росла темпами, превышающими потенциальные возможности, однако такая динамика не может сохраняться в долгосрочной перспективе.

"Мы ожидаем, что рост останется устойчивым и достаточно высоким, однако постепенно замедлится до потенциального уровня", - отметил Кардарелли.

Он также сообщил, что МВФ пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции на 2026 год для стран региона, импортирующих нефть, по сравнению с оценками, представленными в апреле.

Вместе с тем фонд ожидает постепенного снижения инфляции в регионе в последующие годы.

Кардарелли пояснил, что этому будут способствовать замедление экономического роста и ослабление давления со стороны спроса, а также ожидаемое снижение цен на энергоносители.

По его словам, предполагаемое ослабление влияния энергетического шока на условия торговли связано с заложенным в прогнозы МВФ сценарием снижения мировых цен на нефть.

При этом Кардарелли подчеркнул, что данный сценарий основан на определенных предположениях и может не реализоваться.