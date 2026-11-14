В Азербайджане с 2027 года планируется сокращать трансферты из SOFAZ в госбюджет

БАКУ/ Trend/ - Начиная с 2027 года предусматривается поэтапное сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в государственный бюджет с доведением их объема до уровня доходов, получаемых от управления активами фонда. Кроме того, рассматривается возможность упрощения процедуры предоставления отсрочки экономически активным налогоплательщикам, испытывающим трудности с погашением налоговой задолженности, а также применения к ним льгот по финансовым санкциям и процентам.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту государственного бюджета на 2027 год и фискальной политике на среднесрочный период.

В документе отмечается, что в фискальной политике на 2027-2030 годы поэтапное сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет определено одним из основных направлений. Цель состоит в том, чтобы довести объем этих перечислений до уровня доходов, получаемых от управления активами фонда.

По оценке Счетной палаты, такой подход важен для снижения зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов и укрепления фискальной устойчивости. В предыдущих заключениях Палата также рекомендовала установить прямое ограничение на объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда в бюджет.

В документе также рассматривается совершенствование механизма регулирования налоговой задолженности. В частности, предлагается упростить процедуру предоставления отсрочки для поэтапного погашения налоговых долгов, а также рассмотреть возможность предоставления льгот по финансовым санкциям и процентам налогоплательщикам, которые, несмотря на трудности с оплатой задолженности, продолжают экономическую деятельность.

По оценке Палаты, рост налоговой задолженности представляет собой один из фискальных рисков. Около трети ее объема приходится на финансовые санкции и проценты. Поэтому внедрение механизмов, облегчающих погашение долгов, может способствовать увеличению бюджетных поступлений и сохранению платежеспособности налогоплательщиков.

В заключении также обращается внимание на то, что впервые обнародованы конкретные целевые ориентиры политики доходов на среднесрочный период. Согласно им, уровень налоговых и таможенных льгот по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) ненефтегазового сектора планируется сохранять в пределах 7,4-8 процентов.

Кроме того, поставлена цель удерживать отклонение фактического исполнения бюджета по ненефтегазовым доходам от прогнозных показателей в пределах ±5 процентов. Счетная палата считает, что эти ориентиры имеют важное значение для оценки результатов политики доходов и повышения качества бюджетного прогнозирования.

Вместе с тем Палата считает целесообразным установить аналогичные количественные ориентиры и для политики расходов. В заключении отмечается, что, несмотря на определение основных направлений бюджетных расходов, отсутствие конкретных количественных показателей и измеримых индикаторов результатов затрудняет оценку их исполнения.

По мнению Счетной палаты, установление измеримых целевых ориентиров по расходам, как и в политике доходов, позволит усилить контроль за эффективностью использования бюджетных средств и более объективно оценивать результаты фискальной политики.