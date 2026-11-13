TRIPP становится важным элементом региональной интеграции - мирный план Азербайджана работает

БАКУ /Trend/ - Процессы, происходящие в последние годы на Южном Кавказе, все более отчетливо демонстрируют одну истину: будущее региона должны определять сотрудничество, транспортные коммуникации и экономическая интеграция. В формировании этого нового этапа решающую роль играет Азербайджан, и в частности политическая воля Президента Ильхама Алиева и выдвинутая им мирная повестка.

После исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан поставил перед собой цель добиться прочного мира в регионе и превратить Южный Кавказ из пространства противостояния в платформу сотрудничества. Баку стремился достичь этой цели не только посредством политических заявлений, но и путем конкретных предложений, дипломатических инициатив и экономических проектов. Сегодня мы видим, как отдельные элементы этой повестки воплощаются в жизнь.

Встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября в Дублине стала очередным важным этапом этого процесса. На встрече, состоявшейся в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества, стороны обсудили продвижение мирной повестки, опираясь на итоги мирного саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и подписанную Совместную декларацию. Содержание обсуждений показало, что отношения между Азербайджаном и Арменией постепенно переходят от этапа политических договоренностей к этапу практического сотрудничества. Транспортные и транзитные коммуникации, экономические и торговые отношения, делимитация границ, укрепление доверия, будущее объединение электрических сетей и управление трансграничными водными ресурсами – все это уже вопросы, составляющие реальное содержание мира.

Автор мирной повестки – Баку, главное условие нового этапа – сотрудничество

Мирные предложения, выдвинутые Азербайджаном в послевоенный период, основываются на фундаментальных принципах международного права – взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, нерушимости государственных границ, отказе от территориальных претензий друг к другу и неприменении силы. Именно в этом заключалась суть пяти принципов, обнародованных министерством иностранных дел в 2022 году.

В результате переговоров, проводившихся на основе этих принципов, 8 августа 2025 года в Вашингтоне был парафирован текст мирного соглашения. Это стало историческим шагом на пути политико-правового урегулирования конфликта, продолжавшегося десятилетиями. Вместе с тем следует учитывать, что парафированный текст еще не является официально подписанным и вступившим в силу соглашением. Для подписания соглашения и его вступления в силу необходимо завершить предусмотренные юридические процедуры.

Позиция Азербайджана ясна: прочный мир возможен только на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, отказа от территориальных претензий и добрососедских отношений. Принятие Арменией этой реальности и ее присоединение к процессам региональной интеграции важны и для ее собственного экономического и политического будущего. Мирное соглашение является основополагающей правовой и политической базой этого пути.

Фактически новые реалии, сформированные Азербайджаном в результате Отечественной войны, открыли возможности для развития всех стран региона, в том числе Армении. Она начинает осознавать преимущества, которые могут обеспечить торговые, транзитные, энергетические и транспортные связи с соседями. Это свидетельствует о том, что мирная повестка, выдвинутая Азербайджаном, выгодна не только Баку, но и всему региону.

TRIPP – экономическая опора мира и процесс, повернуть который вспять уже невозможно

Одним из примечательных направлений обсуждений на встрече в Дублине стал проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян обсудили планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута. Значение TRIPP гораздо шире, чем просто создание транспортной линии. Помимо формирования транспортного сообщения, которое соединит Азербайджан с его Нахчыванской АР, проект обладает потенциалом изменить транспортную карту Южного Кавказа, ускорить грузоперевозки между Востоком и Западом и расширить возможности региональной торговли. Развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры может способствовать сокращению времени и расходов на перевозку грузов, диверсификации маршрутов и расширению экономических связей.

Реализация проекта открывает важные экономические возможности и для Армении. Она сможет присоединиться к региональной транзитной системе, привлечь новые инвестиции, модернизировать инфраструктуру и расширить торговые связи с соседями. Для Азербайджана же обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения с его Нахчыванской АР и укрепление позиций на направлении Восток – Запад имеют стратегическое значение.

Заслуживает внимания и то, что TRIPP уже продвигается на правовом и организационном уровнях. Парламент Армении принял необходимые законодательные изменения для создания правовой основы реализации проекта. Объявление о том, что строительство в рамках проекта планируется в начале 2027 года, свидетельствует о том, что TRIPP перестает быть исключительно предметом политических обсуждений и приближается к практической стадии реализации.

Главная причина, по которой TRIPP стал процессом, повернуть который вспять уже невозможно, заключается в том, что за ним стоят не только политические договоренности, но и экономические интересы. Помимо Азербайджана и Армении, воспользоваться этим маршрутом смогут Турция, страны Центральной Азии, а также рынки Европы и Азии. Осуществление грузоперевозок по более коротким, безопасным и эффективным маршрутам повысит конкурентоспособность региона.

105 тысяч тонн грузов и трансграничные реки: мир уже приносит практические результаты

Одним из важнейших моментов встречи в Дублине стала положительная оценка транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. Согласно официальной информации, с ноября прошлого года по настоящее время через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тысяч тонн грузов. Эта цифра свидетельствует о том, что мирная повестка уже приносит конкретные результаты в экономической сфере. Создавая условия для транзита через свою территорию, Азербайджан способствует наполнению мирной повесткой реального экономического содержания.

Еще одной важной новостью стало создание рабочих групп по управлению трансграничными реками. Направление, которое на первый взгляд может показаться техническим и экологическим вопросом, на самом деле является важной составляющей региональной безопасности. Сохранение водных ресурсов рек, распределение воды, предотвращение загрязнения и управление экологическими рисками – вопросы, которые невозможно решить в пределах границ одной страны. Стороны приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками, что свидетельствует о готовности обсуждать посредством диалога и более сложные вопросы.

Отношения между Турцией и Арменией также являются частью региональной повестки, формирующейся при участии Баку

Еще одним важным направлением региональных процессов является нормализация отношений между Турцией и Арменией. На встрече Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 ноября в рамках COP31 обсуждались нормализация отношений между двумя странами и открытие транспортно-коммуникационных связей.

Позиция Турции в этом процессе также демонстрирует определяющее значение отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара завершила подготовку к восстановлению автомобильного и железнодорожного сообщения с Арменией, однако вопрос открытия границы связан с достижением всестороннего соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это заявление турецкой стороны еще раз демонстрирует значение координации действий Анкары и Баку по региональным вопросам.

Таким образом, нормализация отношений между Арменией и Турцией также неотделима от мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Это свидетельствует о формировании в регионе взаимодополняющих политических и экономических процессов.

Открытие границы между Турцией и Арменией, восстановление железнодорожного сообщения и расширение торговых связей повысят экономический потенциал Южного Кавказа. Однако для устойчивости этого процесса важно учитывать интересы безопасности Азербайджана и сохранять координацию с Баку.

Концепция Азербайджана: сотрудничество на основе регионального диалога, а не внешней зависимости

На фоне продолжающихся политических и военных противостояний, нестабильности и экономических рисков на Ближнем Востоке появилась историческая возможность превратить Южный Кавказ и Центральную Азию в пространство стабильности и транспортной связности. Центральная Азия с ее богатыми природными ресурсами, энергетическим потенциалом, транспортными возможностями и выгодным географическим положением привлекает внимание ведущих мировых центров силы. Китай, Россия, США и Европейский союз стремятся расширить экономические и политические связи с этим регионом.

В этой геополитической картине Азербайджан является одной из ключевых стран, обеспечивающих связь Центральной Азии с Европой. Маршруты через Каспийское море, Средний коридор, портовая и железнодорожная инфраструктура, энергетические и логистические возможности делают роль Азербайджана незаменимой. Трудно представить масштабную и устойчивую систему транспортных коммуникаций для выхода Центральной Азии на европейские рынки без участия Азербайджана.

В этом и заключается основная суть регионального подхода, формирующегося под руководством Президента Ильхама Алиева: три государства Южного Кавказа – Азербайджан, Грузия и Армения – должны опираться, прежде всего, на собственную волю и региональный диалог при решении своих проблем, обеспечении безопасности и налаживании экономического сотрудничества. Интересы внешних сил не должны становиться единственным фактором, определяющим отношения между странами региона. Напротив, основой стабильности на Южном Кавказе должны стать сотрудничество трех стран на основе взаимной выгоды, уважение суверенитета друг друга и общие экономические интересы.

Это не означает отказа от сотрудничества с внешними партнерами. Участие США в проекте TRIPP, интерес Европейского союза к региональным коммуникациям и поддержка Турцией процесса нормализации показывают, что новая экономическая архитектура Южного Кавказа открывает широкие возможности и для международного партнерства. Однако главными субъектами принятия региональных решений должны оставаться сами страны региона. События последних дней в рамках COP31 и Дублинского саммита еще раз продемонстрировали эту реальность. Азербайджан выступает одним из ключевых региональных игроков как в продвижении мирной повестки с Арменией, так и в нормализации турецко-армянских отношений, а также в развитии транспортных и экономических связей между Востоком и Западом.

В центре всех этих процессов находится политический курс, выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым. После военной победы Азербайджан выступил с мирной инициативой, предложил открыть региональные коммуникации, вынес на повестку возможности экономического сотрудничества, и сегодня мы видим практические результаты этих инициатив.

Будущее Южного Кавказа уже нельзя оценивать исключительно сквозь призму прошлых конфликтов. Перед регионом открываются перспективы создания новых транспортных маршрутов, расширения торговых возможностей, энергетического сотрудничества и общей системы безопасности. Азербайджан в этом процессе является не просто участником, а ведущей региональной силой, определяющей его направление. Баку, выступивший инициатором мира, теперь перешел к этапу превращения этого процесса в экономическое процветание, региональную интеграцию и долгосрочную стабильность.