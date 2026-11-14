На ввод новых предприятий в иранской провинции Гум израсходованы $59 млн

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) на предприятия, введенные в эксплуатацию в провинции Гум, расположенной в центральной части Ирана, было потрачено в общей сложности 113 триллионов риалов (около 59,2 миллиона долларов).

Об этом сообщил генеральный директор Управления промышленности, шахт и торговли провинции Гум Вахид Керими, говорится в информации ведомства.

"За семь месяцев в провинции были выданы лицензии на ввод в эксплуатацию 109 промышленных предприятий, которые официально приступили к производству", – отметил он.

По словам Керими, благодаря вводу этих предприятий в эксплуатацию в провинции было создано 3,7 тысячи рабочих мест.

Он добавил, что в последние годы промышленный потенциал Гума находится в центре внимания. В настоящее время многие инвесторы заинтересованы в выборе провинции Гум для начала деятельности в производственной сфере и осуществления инвестиций. В этом отношении Гум считается одной из ведущих провинций по привлечению инвестиций в промышленный и производственный секторы.

Керими отметил, что инвестиции частного сектора в промышленность провинции способствуют ее развитию. При всесторонней поддержке властей провинции банковские кредиты также вносят вклад в развитие промышленного и производственного секторов.

Согласно исследованию Trend на основе информации министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, за шесть месяцев (21 марта – 22 сентября 2026 года) на создание производственных предприятий в провинции Гум предусматривалось выделить 490 триллионов риалов (около 256 миллионов долларов). За счет этих средств будут созданы 252 предприятия и обеспечены рабочими местами 6,5 тысячи человек.