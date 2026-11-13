В Иране в ближайшее время начнется восстановление газовой платформы после пожара

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнутся восстановительные работы на платформе 14D газового месторождения Южный Парс (Северный купол в Катаре), где 10 ноября произошел пожар.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил глава ведомства Хамид Бовард в пятницу, 13 ноября, во время посещения платформы и ознакомления с ее состоянием.

«Объем газа, добыча которого была потеряна в результате пожара на платформе 14D, был компенсирован за счет использования потенциала других платформ месторождения», — отметил он.

Бовард заявил, что сотрудники нефтегазового сектора Ирана постоянно работают над обеспечением добычи и потребления газа в стране.

Представитель министерства добавил, что в результате пожара оборудование платформы 14D получило определенные повреждения. Возгорание удалось оперативно потушить, после чего началась подготовка к проведению восстановительных работ.

Отметим, что 10 ноября на платформе 14D иранского газового месторождения Южный Парс произошел пожар. В результате происшествия добыча 14 миллионов кубометров богатого газа в сутки на этой платформе была приостановлена.

Газовое месторождение Южный Парс (Северный купол в Катаре) является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что его запасы составляют 51 триллион кубометров газа, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иранская часть месторождения Южный Парс разделена на 24 фазы. Иран начал добычу газа на этом месторождении в 2002 году. По имеющимся данным, в настоящее время Иран добывает на всех фазах в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в сутки. Предполагается, что Иран вложил в освоение месторождения 90 миллиардов долларов.

Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на месторождении, принадлежит Ирану. Фазы на иранской стороне месторождения осваивались Ираном, тогда как на катарской стороне их разработкой занимались преимущественно иностранные компании.