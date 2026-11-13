Вклад Азербайджана в глобальную энергобезопасность еще больше возрастет — Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность еще больше возрастет.

Об этом Trend сказал американский эксперт по европейской геополитике и трансатлантической безопасности Питер Тейс.

Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене как страна, демонстрирующая большой патриотизм, мужество и честность. «Благодаря этим качествам и дальновидной внешней политике Азербайджан привлек особое внимание среди стран, принявших участие в саммите Европейского политического сообщества в Ирландии 12 ноября 2026 года. Дальновидная и продуманная энергетическая политика создала для Азербайджана возможность осуществлять инвестиции за пределами страны», — сказал американский эксперт.

П. Тейс подчеркнул, что тридцать лет назад инвесторы приезжали в Баку. Сегодня же государство, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, само инвестирует в зарубежные страны. «В настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана осуществляет инвестиции на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Эта география в будущем расширится еще больше», — добавил он.

Он также отметил, что избрание Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) членами Международного форума суверенных фондов (IFSWF) в качестве принимающей стороны 20-й ежегодной встречи Форума, которая состоится в 2028 году в Баку, является важным достижением страны, возглавляемой Президентом Ильхамом Алиевым.

«Это решение имеет важное значение с точки зрения презентации международной общественности развития, осуществляемого Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также экологически чистой и "умной" градостроительной модели», — отметил он.

Напомним, что 12 ноября в Дублине прошел IX саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В повестке дня Европейского политического сообщества важное место занимает и мирный процесс на Южном Кавказе. Достигнутый прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и обеспечение более стабильной ситуации на Южном Кавказе являлись одними из важных вопросов для участников встречи.

10-й и 11-й саммиты пройдут в 2027 году в Швейцарии и Греции. Азербайджан же примет 12-й саммит ЕПС в мае 2028 года.