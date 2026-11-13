МВФ ожидает снижения цены нефти Brent до $86 за баррель в 2027 г.

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что средняя цена нефти Brent снизится с прогнозируемых 96 долларов за баррель в 2026 году до 86 долларов в 2027 году.

Об этом заявил начальник отдела «Южная Америка II» в Департаменте Западного полушария МВФ и глава миссии в Аргентине Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

По его словам, эти показатели основаны не на собственных прогнозах фонда относительно цен на нефть, а на рыночных ожиданиях, отраженных в котировках фьючерсных контрактов.

"Мы предполагаем, что война на Ближнем Востоке завершится. Независимо от того, как в действительности будут развиваться события, мы по-прежнему исходим из того, что цены на нефть в следующем году снизятся", - отметил Кардарелли.

Он пояснил, что это предположение основано на ожидаемой нормализации торговли энергоносителями через Ормузский пролив и Персидский залив.

В отношении продовольственных цен МВФ ожидает сохранения повышательного давления из-за нехватки удобрений, явления Эль-Ниньо и климатических изменений. Однако фонд предполагает, что рост цен будет умеренным по сравнению с предыдущими периодами.

Кроме того, прогнозы предусматривают некоторое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, а также в еврозоне и Японии.

Кардарелли подчеркнул, что заложенные МВФ предположения относительно цен на нефть, продовольствие и процентных ставок являются относительно благоприятными.

Исходя из них, фонд ожидает, что рост мировой экономики составит около 3 процентов в 2026 году и 3,5 процента в 2027 году. МВФ также прогнозирует постепенное замедление инфляции после ее повышения в текущем году, хотя этот процесс может идти несколько медленнее, чем ожидалось в июле.