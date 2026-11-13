МВФ призвал страны Кавказа и ЦА не сдерживать рост цен на энергоносители широкими субсидиями

БАКУ /Trend/ - Странам Кавказа и Центральной Азии следует избегать широких энергетических субсидий в ответ на возможное повышение цен на энергоносители, поскольку такие меры могут усилить инфляционное давление и осложнить задачу центральных банков по сдерживанию инфляции.

Об этом в пятницу заявил заместитель директора в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

По его словам, основной риск для региона заключается в том, что инфляция может оказаться выше прогнозируемого уровня, несмотря на ожидания ее постепенного снижения до целевых показателей в большинстве стран.

Кардарелли подчеркнул, что денежно-кредитная политика должна стать первой линией защиты от такого сценария. При этом бюджетная политика должна дополнять усилия центральных банков, а не создавать дополнительные препятствия для сдерживания инфляции.

Он отметил, что при повышении цен на энергоносители у правительств может возникнуть соблазн компенсировать рост за счет субсидий. Однако, согласно моделированию МВФ, в странах с ограниченными бюджетными возможностями подобные меры могут вынудить центральные банки еще сильнее повысить процентные ставки.

"В итоге уровень экономической активности оказывается не намного выше, тогда как уровень государственного долга увеличивается", - пояснил Кардарелли.

При этом он уточнил, что МВФ не исключает применения бюджетных мер поддержки при условии, что субсидии будут адресными, временными и тщательно проработанными.

Кардарелли также отметил важность гибкости обменного курса, которая позволяет экономике адаптироваться к внешним шокам предложения и смягчать их влияние на экономическую активность.

Кроме того, он призвал страны региона ускорить структурные реформы, уделив особое внимание региональной интеграции, развитию транспортных связей и коридоров, а также диверсификации торговли.

По его словам, изменение структуры мировой торговли создает дополнительные возможности для стран Кавказа и Центральной Азии, которыми региону важно воспользоваться для обеспечения долгосрочного экономического роста.