Пассажиропоток на АЖД в октябре превысил 1,3 млн человек

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в октябре текущего года перевезло более 1,3 миллиона пассажиров, достигнув самого высокого показателя по ежемесячным перевозкам.

Об этом говорится в сообщении, распространенном АЖД.

Было отмечено, что в январе–октябре 2026 года по железным дорогам перевезено более 9,8 миллиона пассажиров. Это на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период по Абшеронской кольцевой железной дороге совершили поездки 9,3 миллиона пассажиров, что в годовом сравнении означает рост на 18 процентов.

Количество пассажиров, перевезенных по межрайонным маршрутам, увеличилось на 11 процентов и достигло 468 тысяч человек. По международному маршруту Баку–Тбилиси–Баку перевезено более 96 тысяч пассажиров.