Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела ряд встреч в рамках COP31 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 12 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) встретилась с директором регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.

На встрече была представлена информация о мерах, принимаемых Азербайджаном в целях развития устойчивого градостроительства, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. В этой связи были отмечены проекты и инициативы Общественного объединения IDEA, направленные на улучшение городской среды, расширение зеленых зон и повышение экологической грамотности.

В рамках обсуждений была подчеркнута необходимость повышения климатической устойчивости прибрежных городов, оценки соответствующих рисков и учета экологических факторов в контексте градостроительства.

Кроме того, обсуждались возможности сотрудничества между Общественным объединением IDEA и UN-Habitat в области озеленения городов, формирования устойчивой среды обитания и адаптации к изменению климата. Были затронуты возможности реализации совместных инициатив Общественного объединения IDEA и UN-Habitat в этом направлении.

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12 ноября Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР31) встретилась с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селестой Сауло.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам оценки воздействия изменения климата, совершенствования метеорологических наблюдений и эффективного использования научных данных. В этой связи была отмечена необходимость усиления климатического мониторинга в Азербайджане, применения современных технологий, а также развития систем раннего оповещения о климатических явлениях.

В ходе дискуссий обсуждались возможности научного исследования наблюдаемых изменений уровня Каспийского моря и расширения международного сотрудничества в этом направлении. В частности, рассматривались перспективы совместного анализа долгосрочных климатических наблюдений, метеорологических данных и показателей ветрового режима для более глубокого изучения изменений уровня моря.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Общественным объединением IDEA и ВМО в целях повышения знаний и навыков молодых исследователей в области климатических исследований в Азербайджане, обмена международным научным опытом и организации соответствующих программ обучения.