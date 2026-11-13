В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле при организационной поддержке турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры (İSTAD) прошло мероприятие, посвященное 6-й годовщине Победы Азербайджана.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители действующих в Турции общественных организаций, ученые, деятели искусства и представители бизнеса, а также другие многочисленные гости.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена светлая память шехидов. Выступивший с приветственной речью председатель İSTAD, пресс-секретарь TADEF Сафар Каракоюнлу отметил, что славная Победа является важным историческим событием не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Он рассказал о том, как на протяжении 30 лет справедливый голос Азербайджана защищался на различных платформах, и подчеркнул значимость освобождения земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны. Председатель İSTAD подчеркнул, что историческая Победа, одержанная азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вызвала у народа чувство огромной гордости, почтил память шехидов и выразил благодарность ветеранам.

Специальный гость мероприятия — мать шехида Тапдыга Бабашова, заместитель председателя Общественного объединения «Поддержка матерей шехидов» Кифаят Тюрксой в своем выступлении рассказала о духовном значении Победы для азербайджанского народа. Выступление матери шехида вызвало у участников мероприятия глубокие эмоции.

Под руководством дирижера Текина Бююккайя Турецко-азербайджанский хор представил музыкальные произведения, отражающие национальные и культурные ценности обеих стран.

В завершение участники провели обмен мнениями, подчеркнув важность азербайджано-турецкого братства и укрепления солидарности в тюркском мире. Мероприятие завершилось озвучиванием лозунгов, посвященных азербайджано-турецкому братству.