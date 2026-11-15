Объем продаж на Иранской товарной бирже с начала года вырос более чем в два раза

БАКУ/ Trend/ - На прошедшей иранской неделе (7–13 ноября) продажи продукции на Товарной бирже Ирана по сравнению с предыдущей неделей (31 октября — 6 ноября) выросли в стоимостном выражении на 14 процентов, в то время как в весовом выражении сократились на 1,12 процента.

Согласно исследованию Trend, основанному на статистических данных Товарной биржи Ирана, на минувшей неделе на бирже было реализовано 3,1 миллиона тонн продукции на сумму 1,56 квадриллиона риалов (около 818 миллионов долларов). Для сравнения: на предыдущей неделе на Товарной бирже было продано 3,14 миллиона тонн продукции на 1,37 квадриллиона риалов (около 718 миллионов долларов).

На прошлой неделе на бирже было продано 2,55 миллиона тонн промышленной и горнодобывающей продукции на сумму 1,07 квадриллиона риалов (около 560 миллионов долларов).

За указанный период на Товарной бирже было реализовано 226 тысяч тонн нефтепродуктов и продукции нефтехимии на 341 триллион риалов (около 178 миллионов долларов).

Кроме того, на прошлой неделе в экспортном секторе Киш было продано 309 тысяч тонн продукции на 135 триллионов риалов (около 70,7 миллиона долларов).

В субрыночном сегменте биржи было реализовано 12,8 тысячи тонн продукции на 16,7 триллиона риалов (около 8,7 миллиона долларов).

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на Товарной бирже Ирана было продано 97,7 миллиона тонн продукции на сумму примерно 33,9 квадриллиона риалов (около 17,6 миллиарда долларов). Продажи продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в стоимостном выражении на 111 процентов, а в весовом — на 1,4 процента. В аналогичный период прошлого года на Товарной бирже было реализовано 96,3 миллиона тонн продукции на 16 квадриллионов риалов (около 8,37 миллиарда долларов).