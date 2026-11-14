Инфляция в иранской провинции Зенджан превысила 99%

БАКУ /Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября - 22 октября 2026 года) инфляция в годовом выражении (point-to-point) в провинции Зенджан на западе Ирана составила 99,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября - 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистических данных Статистического центра Ирана, под инфляцией в годовом выражении (point-to-point) подразумевается процентное изменение индекса цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Зенджан составил 773,3 пункта.

В рассматриваемом месяце инфляция в годовом выражении в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 114,6 процента, а в группе непродовольственных товаров и услуг - 90,4 процента.

Месячная инфляция в провинции Зенджан по сравнению с шестым месяцем (23 августа - 22 сентября 2026 года) составила 5,7 процента.

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В седьмом месяце месячная инфляция в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 2 процента, а в группе непродовольственных товаров и услуг - 8,2 процента.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция, рассчитанная за период с 23 октября 2025 года по 22 октября 2026 года, составила 83 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (23 октября 2024 года - 22 октября 2025 года).

Под годовой инфляцией подразумевается среднее процентное изменение индекса цен за предшествующие 12 месяцев.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 114,9 процента, а в группе непродовольственных товаров и услуг - 65,9 процента.

Отметим, что в Иране статистические данные об инфляции публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр страны. Между показателями инфляции, приводимыми этими ведомствами, могут наблюдаться различия.

Добавим, что в седьмом месяце инфляция в годовом выражении (point-to-point) в Иране составила 88,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В Иране используется календарь, основанный на солнечном летоисчислении. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года длятся по 31 дню, следующие пять - по 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21-го, 22-го или 23-го числа соответствующего месяца григорианского календаря.