Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) при партнерстве Общественного объединения IDEA и Международного союза охраны природы (IUCN) было организовано мероприятие на тему «Отступающее море: климат, природа и люди в Каспийском регионе».

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что падение уровня Каспийского моря ставит под угрозу существование обитающих здесь редких видов живых организмов, в том числе осетровых и каспийских тюленей. Она подчеркнула важность расширения научных исследований, международного сотрудничества и совместной деятельности для решения экологических проблем моря.

Коснувшись в своем выступлении реализуемых Общественным объединением IDEA проектов в этом направлении, Лейла Алиева сообщила, что с целью выяснения причин сокращения численности каспийских тюленей были организованы научные экспедиции, а в водоемы для восстановления рыбных запасов выпущены мальки различных видов рыбы.

Лейла Алиева также проинформировала об инициативах IDEA по очистке побережья Каспия. Отмечалось, что к проводимым с 2011 года акциям по очистке прибрежных территорий присоединилось около 7 тыс. волонтеров, было собрано и направлено на переработку свыше 120 тонн отходов. Подчеркнув, что будущее Каспийского моря зависит от принимаемых сегодня решений, она призвала защитить его богатую природу для будущих поколений.

На открытии мероприятия также выступили заместитель генерального директора IUCN Стюарт Магиннис и директор Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Дарио Лигути.

Затем в панельных дискуссиях приняли участие эксперт Общественного объединения IDEA по Каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, представитель Университета Лидса Великобритании Саймон Гудман, учредитель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, а также представитель Женевского университета, председатель сети Caspisnet Александр Хеджази.

В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам влияющих на падение уровня Каспийского моря климатических факторов, сохранения биоразнообразия, адаптации морских экосистем к меняющимся условиям и укрепления регионального сотрудничества.

На мероприятии был продемонстрирован подготовленный Общественным объединением IDEA короткометражный документальный фильм, посвященный нынешней экологической ситуации Каспийского моря.