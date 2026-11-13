В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями ИВ Баку в районах столицы проводятся совещания с участием представителей коммунальных и хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора, посвящённые состоянию подготовки к зиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ИВ Баку.

Основная цель совещаний — изучение готовности районных служб к зимнему сезону, и в частности к снежной погоде, а также обсуждение необходимых мер, которые следует принять в таких условиях.

Первые совещания состоялись в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы. В них также приняли участие начальники отделов ИВ Баку, руководители коммунальных и других городских служб.

Было отмечено, что ИВ Баку назначены ответственные лица по каждому району. Совместно с представителями местных исполнительных властей они проверили готовность районов к зимнему сезону, а также состояние выполнения данных поручений и проводимых работ. Было заявлено, что в зимние месяцы, в связи с дождливой и морозной погодой, штабы по подготовке к зиме, созданные при районных исполнительных властях, руководители коммунальных и хозяйственных служб, а также соответствующих организаций должны быть полностью готовы к надлежащему выполнению своих обязанностей. Каждой структуре поручено обеспечить необходимое количество инструментов и инвентаря для уборки снега, создать запасы соли и проверить состояние специальной техники. Подготовлены списки лиц, ответственных за очистку от снега улиц и дворов в районах. Принято решение, наряду с техникой коммунальных учреждений, привлекать к этим работам также имеющуюся технику управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководителей управлений, организаций и частных структур, муниципалитетов, предприятий общественного питания, а также представителей общественности призвали активно участвовать в уборке закреплённых за ними территорий в снежные дни.