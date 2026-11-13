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Половина поступающих в вузы Азербайджана сможет учиться за счет государства - замминистра

Общество Новость 13 ноября 2026 12:54 (UTC +04:00)
Половина поступающих в вузы Азербайджана сможет учиться за счет государства - замминистра
Фото: AI
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На 2026/2027 учебный год по государственному заказу предусмотрено более 38 тысяч мест в общей сложности на уровнях бакалавриата, магистратуры, медицинского образования и резидентуры.

Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Азер Байрамов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что государственный заказ в сфере высшего образования является одним из основных инструментов бюджетных инвестиций в человеческий капитал.

По словам замминистра, Министерство экономики обобщает предложения соответствующих государственных органов и представляет их Кабинету министров для формирования государственного заказа.

Байрамов также сообщил, что за последние пять лет доля мест по государственному заказу в общем плане приема приблизилась к 50 процентам.

Он подчеркнул, что это способствует расширению возможностей граждан страны получить высшее образование на бесплатной основе.

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