Реформы и внутренний спрос поддерживают рост экономики Узбекистана - МВФ

БАКУ /Trend/ – Экономика Узбекистана сохраняет высокие темпы роста благодаря устойчивому внутреннему спросу и продолжающимся структурным реформам. При этом страна придерживается взвешенной бюджетной политики.

Об этом в пятницу заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане Коба Гвенетадзе в ходе круглого стола МВФ, посвященного региональному экономическому обзору по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

По его словам, в последние пять-шесть лет экономика Узбекистана демонстрировала высокие темпы роста, которые сохраняются и в настоящее время.

"Экономический рост в последние пять-шесть лет был очень высоким, и сейчас он остается устойчивым. Его поддерживают внутренний спрос и дальнейший прогресс в проведении структурных реформ", - отметил Гвенетадзе.

Он подчеркнул, что продолжение реформ остается важным условием сохранения положительной экономической динамики. Вместе с тем для поддержания устойчивого роста необходимы последовательная макроэкономическая политика и внимательное управление внутренним спросом.

Говоря о бюджетной политике, представитель МВФ отметил, что высокие мировые цены на золото обеспечивают Узбекистану дополнительные доходы. По его словам, важно эффективно управлять этими поступлениями и придерживаться сбалансированного подхода к государственным расходам.

В качестве примера он привел показатели дефицита государственного бюджета. В прошлом году при запланированном дефиците в размере 3 процентов ВВП фактический показатель составил 3,1 процента ВВП.

На текущий год дефицит также запланирован на уровне 3 процентов ВВП, однако МВФ ожидает, что по итогам года он окажется ниже этого уровня.

"Это важное направление. Необходимо сдерживать давление со стороны внутреннего спроса, и бюджетная политика играет в этом существенную роль", - сказал Гвенетадзе.