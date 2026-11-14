Инфляция в иранской провинции Разави-Хорасан превысила 94%

БАКУ/Trend/ - В 7-м месяце текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) точечная (point to point) инфляция в провинции Разави-Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, выросла на 94,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября — 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе данных Статистического центра Ирана, в 7-м месяце индекс потребительских цен в провинции Разави-Хорасан составил 801,4.

В 7-м месяце точечная инфляция в провинции Разави-Хорасан в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий зафиксирована на уровне 110,7 процента, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 84,2 процента.

В указанный месяц месячная инфляция в провинции Разави-Хорасан по сравнению с 6-м месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года) составила 4,9 процента.

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В 7-м месяце месячная инфляция в провинции Разави-Хорасан в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий выросла на 2,4 процента, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — на 6,8 процента.

По итогам 7-го месяца годовая инфляция (23 октября 2025 года — 22 октября 2026 года) по сравнению с предшествующим периодом (22 октября 2024 года — 22 октября 2025 года) составила 83,3 процента.

Под годовой инфляцией подразумевается средний процент изменения значений индекса цен за последний 1 год.

По итогам 7-го месяца годовая инфляция в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий зафиксирована на уровне 117,1 процента, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 63,6 процента.

Отметим, что в Иране как Центральный банк, так и Статистический центр публикуют статистические данные об инфляции в стране. В показателях инфляции между статистическими данными могут быть расхождения.

Добавим, что в 7-м месяце точечная (point to point) инфляция в Иране выросла на 88,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.