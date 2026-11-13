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МИД пояснил, почему Азербайджан не присоединился к документам саммита EPC

Политика Новость 13 ноября 2026 12:57 (UTC +04:00)
МИД пояснил, почему Азербайджан не присоединился к документам саммита EPC
Фото: Trend News Agency
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 12 ноября в ходе 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Дублине ряд стран присоединился к "Декларации об основных принципах европейской безопасности", "Заявлению о миграции" и "Заявлению о Европейской коалиции по борьбе с наркотиками", выдвинутым по инициативе ряда государств.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос СМИ относительно документов, принятых в ходе саммита.

Он отметил, что EPC представляет собой неформальную диалоговую платформу, созданную для укрепления взаимного доверия и сотрудничества между странами. Участие Азербайджана в этой платформе направлено на обмен мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, обсуждение подходов к решению общих вызовов и расширение возможностей сотрудничества со странами-участницами.

В этой связи азербайджанская сторона не присоединилась к упомянутым документам, предусматривающим дополнительные правовые и политические обязательства.

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