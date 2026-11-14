Мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,7 млн баррелей в сутки - МЭА

БАКУ/ Trend/ - Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,7 миллиона баррелей в сутки - до 102,3 миллиона баррелей. В 2027 году ожидается его рост на 2 миллиона баррелей в сутки.

Об этом говорится в ноябрьском отчете МЭА.

Отмечается, что на фоне восстановления предложения на нефтяном рынке, увеличения экспорта с Ближнего Востока и ослабления потребления мировой рынок в четвертом квартале 2026 года может перейти к профициту.

Согласно отчету, в четвертом квартале 2026 года годовое снижение мирового спроса на нефть замедлится до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, во втором и третьем кварталах сокращение составляло в среднем 4,4 миллиона баррелей в сутки.

Агентство ожидает, что рост спроса в 2027 году будет обеспечен преимущественно за счет увеличения потребления сжиженного нефтяного газа (LPG), этана и нафты. По мере нормализации цепочек поставок на эти продукты придется около 80 процентов прироста мирового спроса на нефть в следующем году. В то же время высокие цены на топливо, электрификация автомобилей и повышение топливной эффективности транспортных средств будут сдерживать рост потребления нефти в транспортном секторе.

Предложение нефти восстанавливается, на рынке ожидается профицит

После увеличения мирового предложения нефти в сентябре на 3 миллиона баррелей в сутки в октябре оно выросло еще на 2,3 миллиона баррелей, достигнув 105,4 миллиона баррелей в сутки. Этот рост в основном обусловлен сохранением высокого уровня экспорта из стран Персидского залива, несмотря на продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру и танкеры.

По оценке МЭА, с августа по октябрь мировая добыча нефти увеличилась в общей сложности на 5,3 миллиона баррелей в сутки. В результате годовое сокращение добычи замедлилось до 2,9 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте-сентябре среднее снижение составляло 8 миллионов баррелей в сутки.

В октябре экспорт нефти из стран Персидского залива (без учета Омана) составил 18,4 миллиона баррелей в сутки, что на 26 процентов ниже довоенного уровня. Экспорт сырой нефти достиг 15 миллионов баррелей в сутки, или 82 процентов от довоенного показателя.

На фоне восстановления экспортных потоков агентство повысило прогноз мирового предложения нефти на четвертый квартал 2026 года на 3,3 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее по итогам всего года ожидается его среднее сокращение на 4,8 миллиона баррелей в сутки.

В 2027 году прогнозируется рост мирового предложения нефти на 6,6 миллиона баррелей в сутки - до 108,1 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что 5,3 миллиона баррелей этого прироста обеспечат страны Персидского залива, а еще 1,1 миллиона баррелей - США, Канада, Бразилия, Аргентина и Гайана.

В ноябрьском отчете МЭА подчеркивается, что в четвертом квартале 2026 года мировой нефтяной рынок вновь перейдет к профициту предложения, а в 2027 году ожидается более значительное накопление запасов. Вместе с тем атаки на судоходные маршруты и угрозы морской безопасности могут замедлить восстановление поставок.

Ситуация в нефтепереработке и с запасами топлива

Объем мировой переработки нефти в октябре сократился на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 81,3 миллиона баррелей в сутки. Это стало сезонным минимумом. МЭА ожидает, что в декабре объемы переработки вырастут до 84,7 миллиона баррелей в сутки.

В 2027 году прогнозируется увеличение мировых объемов нефтепереработки на 2,5 миллиона баррелей в сутки - до 84,3 миллиона баррелей в сутки. Этому будет предшествовать ожидаемое сокращение среднегодового показателя в 2026 году на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

В отчете отмечается, что рекордный рост транспортных расходов в октябре оказал давление на маржу азиатских НПЗ. В США нефтеперерабатывающие предприятия, несмотря на выгоду от относительно дешевой сырой нефти, столкнулись с ограничением прибыли из-за снижения цен на бензин.

Мировые наблюдаемые запасы нефти в октябре увеличились на 52 миллиона баррелей, или на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это стало первым ростом с июня. Запасы нефти, находящейся в морской транспортировке, выросли на 86 миллионов баррелей, достигнув максимального уровня с января. Этому способствовало увеличение экспорта сырой нефти из стран Персидского залива.

В то же время наземные запасы нефти продолжили сокращаться и остались на минимальном уровне как минимум с 2016 года. Общие запасы нефти в странах ОЭСР уменьшились на 47 миллионов баррелей, в том числе промышленные запасы - на 41 миллион баррелей. С начала войны совокупное сокращение мировых наблюдаемых запасов нефти достигло 462 миллионов баррелей.

Цены на нефть снизились, на рынке дизельного топлива сохраняются риски

Восстановление экспорта нефти в определенной степени ослабило давление на рынок. Цена североморской эталонной нефти Dated Brent после роста до 136 долларов за баррель в начале октября снизилась на 32 процента и на момент подготовки отчета составляла около 93 долларов. Несмотря на это, она оставалась на 22 доллара выше довоенного уровня.

Цена дизельного топлива в Европе за тот же период снизилась на 11 процентов, однако сохранилась на уровне около 180 долларов за баррель, что на 77 процентов выше довоенного показателя.

Фрахтовые ставки на перевозку сырой нефти с Ближнего Востока в Азию оставались вблизи рекордных уровней, тогда как стоимость фрахта танкеров типов Aframax и Suezmax снизилась.

Согласно отчету МЭА, в настоящее время основную обеспокоенность рынка и потребителей вызывают серьезные ограничения в поставках нефтепродуктов, в частности недостаточное восстановление предложения дизельного топлива. Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России ограничивают поставки российского дизельного топлива на международные рынки. Эта ситуация в сочетании с потерями поставок с Ближнего Востока создает дополнительное давление на мировое предложение.

В то же время НПЗ в Атлантическом бассейне, прежде всего в США, поддерживают высокие объемы производства, стремясь воспользоваться значительной маржой. Улучшение поставок сырой нефти в Азию и выделение Китаем новых квот на экспорт нефтепродуктов также могут способствовать увеличению объемов переработки в регионе.

Агентство отмечает, что более оперативный вывод на рынок экстренных запасов дизельного топлива в ближайшие месяцы сыграет важную роль в устранении дефицита поставок до полного восстановления мировой системы нефтепереработки и производства топлива.