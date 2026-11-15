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Танкер с гражданами Азербайджана на борту подвергся атаке дрона у берегов Румынии (ВИДЕО)

Общество Новость 15 ноября 2026 13:40 (UTC +04:00)
Танкер с гражданами Азербайджана на борту подвергся атаке дрона у берегов Румынии (ВИДЕО)
Фото: Ai generated
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Вблизи побережья Румынии, в районе порта Сулина, танкер с находившимися на борту гражданами Азербайджана подвергся атаке беспилотника.

Об этом сообщили в Общественном объединении «Поддержка азербайджанских моряков».

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 02:00 на танкере «Alı Najafov», принадлежащем компании «Palmali».

Всего на борту судна находились 14 человек. По имеющейся информации, 13 из них являются гражданами Азербайджана, еще один — гражданином Турции.

По словам очевидцев, благодаря оперативным действиям экипажа удалось предотвратить распространение огня на грузовые цистерны и возгорание перевозимого дизельного топлива.

В настоящее время экипаж ожидает эвакуации.

Отметим, что ранее атаке беспилотника подверглось еще одно судно, на борту которого находились граждане Азербайджана.

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